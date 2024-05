“La Star” è il nuovo singolo di Wanda Fisher

Wanda Fisher torna con il singolo “La Star”, scritto da Gabriele Celli e Marco Ferracini, interpretandolo assieme a Chris, giovanissimo artista sardo di appena 17 anni

Un brano autobiografico che vuole essere il sequel del precedente. “La Star”è il nuovo singolo in uscita dell’artista italo-americana Wanda Fisher. A distanza di quattro anni dalla sua ultima fatica canora che ha riscosso molto successo, il brano “Favolosa” (2020), scritto da Giovanni Cocco e Ilaria Verona, e dalla cover de “Il mio canto libero”, con il sofisticato arrangiamento di Giovanni Rosina e promossa da Gian Piero Reverberi, Wanda torna con il singolo “La Star”, scritto da Gabriele Celli e Marco Ferracini, interpretandolo assieme a Chris, giovanissimo artista sardo di appena 17 anni.

Il nuovo tormentone “La Star” ha come scopo quello di portare allegria, ironia e leggerezza. La Fisher, che alle spalle ha diverse collaborazioni con colossi della musica italiana come Battisti, Mina, Vasco Rossi, ha scelto di avere al suo fianco in questo progetto Chris, un giovane showman sardo noto per oltre che per i suoi brani, anche per il suo blog e per le sue performance radiotelevisive.

Il singolo è in linea con “Favolosa”, il pezzo precedente della Fisher, un vero e proprio tormentone che ha riscontrato un notevole successo, e con “Meravigliosamente Pazzesco”, il cavallo di battaglia di Chris, anch’esso con un ritornello molto orecchiabile e ballabile. Il messaggio che i due artisti vogliono trasmettere è proprio quello di sentirsi sempre liberi di essere se stessi. Anche nei momenti difficili c’è sempre il lato positivo, è compito nostro trovarlo e trasformarci un una …Star !

Wanda Fisher: Italo-americana, Wanda Fisher è artista, cantante, musicista e personaggio televisivo. Ha iniziato a cantare fin da giovanissima, a 13 anni e ha rapidamente scalato il mondo della musica, come corista prima e solista poi, grazie al maestro Reverberi. È conosciuta per aver inciso “Il mio canto libero” insieme a Lucio Battisti. Negli anni ‘90 ha scalato le classifiche mondiali con il suo primo disco, “Meteor Man – Wuthering Heights”, seguito dal singolo, “Chariot – Call me” (Disco Magic),“Ride” (Disco Magic) e “I wanna feel the music” (Flying Records). Da non dimenticare le collaborazioni come voce solista o corista per alcuni dei più grandi mostri sacri della musica: Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Vasco Rossi, Fabrizio De Andrè, Patty Pravo, Miguel Bosè, Ivano Fossati, Riccardo Cocciante, Cristiano Malgioglio, Mina, Lucio Battisti e Vasco Rossi. Più volte è stata ospite di Barbara D’Urso nel suo programma tv Pomeriggio 5.

Chris: è un giovanissimo showman, influencer e conduttore televisivo sardo.

Tra le sue canzoni di maggiore successo ricordiamo “Sargente” e “Meravigliosamente Pazzesco”.

Ha condotto ed è stato ospite in vari programmi sul web, in tv e in radio.

Ha scritto e pubblicato un libro intitolato “Chrisland – Viaggio nel meravigliosamente pazzesco mondo di Chris”, in esclusiva Amazon.

Ora sta lavorando a tanti altri progetti che presto condividerà con il suo pubblico.