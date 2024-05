In libreria l’edizione illustrata di “Orzowei” di Alberto Manzi

Rizzoli porta nelle librerie e online sugli store digitali l’edizione illustrata di “Orzowei”, l’opera più famosa di Alberto Manzi

Fin da quando è stato abbandonato nella foresta e adottato da una tribù di Swazi, Isa è considerato un orzowei, un emarginato. Prima bianco tra i neri, poi selvaggio tra i bianchi. Per questo la vera sfida per lui non sarà uccidere il leopardo, né dimostrare coraggio o doti di guerriero, ma trovare il proprio posto nel mondo.

Alberto Manzi (1924-1997), insegnante e scrittore, raggiunse la notorietà come conduttore della trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, in onda tra il 1960 e il 1968, grazie alla quale quasi un milione e mezzo di italiani ottenne la licenza elementare. La sua opera più famosa è Orzowei, pubblicata per la prima volta nel 1955, tradotta in oltre trenta lingue e trasposta in una celebre miniserie televisiva del 1977. Per Bur sono disponibili anche Grogh, storia di un castoro (Premio Collodi nel 1948) e Tupiriglio.