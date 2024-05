Il film “Cogan – Killing Them Softly” con Brad Pitt oggi su Rai 4: la trama

Il film “Cogan – Killing Them Softly” (2012) di Andrew Dominik con Brad Pitt in onda domenica sera, 5 maggio, su Rai 4: la trama

Un crime d’azione diventato vero e proprio cult, “Cogan – Killing Them Softly” (2012) di Andrew Dominik per la domenica sera, 5 maggio, di Rai 4, in prima serata alle 21.20. Protagonista Jackie Cogan un sicario assoldato dalla criminalità organizzata per interventi “non ufficiali e definitivi”.

Quando un gruppo di criminali irrompe in una bisca e si porta via il malloppo di una partita a poker destinato a un padrino locale, la cosca malavitosa derubata assolda Cogan per recuperare i soldi e dare una lezione ai responsabili del furto. Quello che sembra un lavoro come un altro, presto degenera in una sequela di imprevisti che metterà a dura prova Cogan. Brad Pitt interpreta il killer prezzolato che si muove nel sottobosco criminale di una New Orleans oscura e violenta.

Ad affiancare il divo di Hollywood troviamo un grande cast che vede in prima linea Ray Liotta, James Gandolfini e Richard Jenkins, a cui si uniscono Bella Heathcote, Scoot McNairy e Ben Mendelshon. Il film è tratto dal romanzo di George V. Higgins, maestro del crime americano anni ’70.