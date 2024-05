Due ragazze investite a Napoli: una è morta, l’altra in gravi condizioni

Due tragedie a distanza di poche ore e di pochi chilometri a Napoli: investite due ragazze, una è morta, l’altra in gravi condizioni

Due sinistri stradali a distanza di poche ore, e di pochi chilometri, l’uno dall’altro. Il bilancio del sabato sera a Napoli riporta una sequenza di drammi sull’asfalto, uno dei quali è costato la vita a una giovanissima donna.

LA TRAGEDIA IN VIA CATTOLICA

Dopo diverse ore, si è consegnato alle forze dell’ordine l’uomo che ha noleggiato l’auto con cui ha investito e ucciso Sara Romano, poi dileguatosi. La ricostruzione è degli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto. Alle ore 6.30 circa, quattro amiche escono dal locale Riva di via Cattolica, uno dei più frequentati della zona est del capoluogo partenopeo, e si mettono in auto, una Fiat Panda, per tornare a casa. Dopo pochi metri la proprietaria del veicolo, chiede alla conducente di fermarsi, perché ritiene di essere in condizioni migliori per condurre il veicolo. Si fermano quindi e la proprietaria del veicolo scende dal sedile posteriore per mettersi alla guida, non fa in tempo a mettersi alla guida che viene investita da un auto, probabilmente un SUV di grossa cilindrata, che la uccide sul colpo. L’auto investitrice si dà a precipitosa fuga. La ragazza investita, Sara Romano, di 21 anni, residente nel centro storico di Napoli, è deceduta sul posto. Sono in corso le indagini per identificare il veicolo in fuga, si stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e si stanno ascoltando i testimoni.

L’INVESTIMENTO IN VIA LEOPARDI

Alle 4.30 una ragazza, Rita Granata, di 27 anni, dopo una serata trascorsa con le amiche, si fa accompagnare a casa in taxi (a bordo del taxi c’era una delle amiche). Scesa dal taxi mentre attraversa via Leopardi (strada in cui risiede), all’altezza dell’intersezione con via Rossetti, viene investita da un autoveicolo, una Volkswagen Polo condotta da un ragazzo di 24anni, con a bordo un passeggero 22enne. L’investimento è stato violentissimo, pare che la ragazza investita sia stata sbalzata in avanti di circa 30 metri.

PRIMA LA FUGA, POI IL RITORNO SUL POSTO

A seguito dell’investimento l’auto ha proseguito la marcia salvo poi ritornare sul posto dopo almeno 30 minuti. Le condizioni della ragazza investita sono subito apparse gravi, è stata trasportata in ambulanza del 118 all’ospedale San Paolo, dove è stata diagnosticata in Prognosi riservata. Sequestrato il veicolo, il conducente è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici. Sono in corso le identificazioni, perché erano entrambi senza documenti.