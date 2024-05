Analisi JLL: inizio 2024 da record per il settore logistico e industrial

Nel primo trimestre 2024 il settore logistico e industrial ha registrato circa 300 milioni di investimenti secondo la società JLL

Nel primo trimestre 2024 il settore logistico e industrial ha registrato circa 300 milioni di investimenti, posizionandosi al secondo posto per volume investito nel trimestre, dopo gli uffici, rappresentando circa il 16% del totale.

Nonostante il clima di incertezza geopolitica abbia determinato un calo anno su anno, il settore si conferma uno dei principali target di investimento nel mercato italiano, sostenuto dall’elevata domanda di spazi e da buone performance lato occupiers.

Queste alcune delle principali evidenze dell’analisi elaborata da JLL, società leader nella consulenza specializzata per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti.

L’Italia rimane un mercato target per investitori internazionali, che rappresentano la quasi totalità dei capitali investiti nel settore logistico.

Le condizioni di incertezza del mercato e la tipologia di prodotto transato hanno portato ad una riduzione del numero di operazioni chiuse nel trimestre, ma i solidi fondamentali dei settori logistico e produttivo continuano ad attrarre sia investitori in logistica tradizionale che long income. Questi ultimi hanno contribuito con due portafogli, per quasi l’80% dei volumi, mentre la restante parte ha visto coinvolte operazioni di single asset tra i 10 e 35 milioni di euro.

“La limitata attività registrata nel primo trimestre 2024 riflette il quadro di incertezza che ha caratterizzato il 2023 ed un ritardo nella chiusura delle operazioni in corso. Ha, d’altro canto, anche confermato alcuni trend significativi. Innanzitutto, l’interesse degli investitori istituzionali nell’attuazione di una strategia di aggregazione di prodotto da riposizionare in location prime. In secondo luogo, il persistere di una view positiva sugli sviluppi, sia speculativi che in built to suit. Infine, una confermata attenzione a opportunità di investimento di lungo periodo su immobili locati ad operatori industriali, non solo strettamente logistici, con fondamentali solidi” ha commentato Elena Di Biase, Head of Logistics Capital Markets di JLL Italia “Il trimestre ha tuttavia anche evidenziato crescente domanda di prodotto, che ci attendiamo porti a volumi transati in crescita nei prossimi trimestri.”.