A “Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3 la voce degli “Immischiati”

Gigi De Palo, giornalista, formatore, padre di 5 figli, e ideatore di “Immischiati”, stamani su Rai 3 a “Sulla Via di Damasco” con Eva Crosetta

“Non guardare la vita dal balcone, ma mettersi in gioco”: questo è il motto che anima i protagonisti di “Sulla Via di Damasco” domenica 5 maggio alle 7.30 su Rai 3. In studio, Gigi De Palo, giornalista, formatore, padre di 5 figli, e ideatore di “Immischiati”, un programma dedicato alla Dottrina sociale della Chiesa, quale chiave di lettura per interpretare le vicende di questo tempo con una presenza qualificata dei cristiani nella società. “Immischiati” sono coloro che contribuiscono liberamente al bene comune mettendo la persona al centro, attraverso idee, suggerimenti, partecipazione, scegliendo la lavanda dei piedi come paradigma d’impegno sociale e civico.

All’inizio, le voci degli “Immischiati” di Reggio Emilia, che grazie alla Dottrina Sociale hanno trovato una ragione in più per mettere da parte la rassegnazione, riscoprendo un nuovo amore per la Politica (con la p” maiuscola). Ha smesso di guardare la vita dal buco della serratura anche Giovanni, di Rosolini,piccolo comune siciliano, che ha riscoperto il significato di parole come persona e impegno civile. Di fronte d un futuro che sembra più una minaccia che una promessa, stavolta il rumore non lo fa l’albero che cade, ma la foresta che cresce.