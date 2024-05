A “Sorgente di vita” su Rai 3 è protagonista la comunità ebraica di Torino

Stamani su Rai 3 torna “Sorgente di vita” con la comunità ebraica di Torino. Seicento anni di storia nella città di Primo Levi e Natalia Ginzburg

Non è molto noto, ma la Mole Antonelliana di Torino nacque inizialmente per essere una sinagoga. La storia degli ebrei nella città sabauda compie quest’anno seicento anni. Nella puntata di “Sorgente di vita” in onda domenica 5 maggio alle 7 su Rai 3, dalle prime testimonianze della presenza ebraica, risalenti al 1424, un percorso alla scoperta di una comunità che oggi ha il suo centro in Piazzetta Primo Levi, ma che per oltre un secolo e mezzo è stata costretta tra le mura del ghetto, che sorgeva nei pressi di Piazza Carlina.

E poi il Risorgimento e l’Emancipazione, per arrivare alle due guerre e alla partecipazione alla Resistenza. Figli della Torino ebraica, sono i grandi scrittori e intellettuali Primo Levi, Natalia Ginzburg, Emanuele Artom. Secoli di storia e cultura di una comunità che è stata prescelta per essere capofila della prossima Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 15 settembre 2024.

E poi al Memoriale della Shoah di Milano, la mostra “Guido Lopez in mano”, dedicata al giornalista, scrittore e intellettuale eclettico, a cento anni dalla nascita. Infine, un’intervista alla scrittrice e sceneggiatrice israeliana Tamar Weiss Gabbay, autrice del libro “La meteorologa” ambientato in una cittadina nel deserto colpita da pesanti alluvioni, un testo che è una riflessione sul rapporto distorto tra uomo e ambiente. “Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai3, martedì 7 e mercoledì 8 maggio alle 1.15.