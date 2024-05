Previsioni meteo 4 maggio 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 maggio 2024: residue precipitazioni sulle nostre regioni prima di una nuova fase anticiclonica

Dopo un avvio di maggio all’insegna del maltempo, ecco che sull’Italia nelle prossime ore assisteremo ad un miglioramento meteo grazie all’anticiclone. Nella giornata di oggi avremo ancora dell’instabilità che porterà alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi nelle zone interne del Centro-Sud e sulle pianure del Nord. Tra domani e la prima parte della prossima settimana propongono, anche se con modalità un po’ diverse, l’espansione di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Questo potrebbe dunque portare qualche giorno di tempo più asciutto in Italia ma attenzione perché maggio potrebbe rivelarsi nel complesso un mese piuttosto dinamico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 4 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Liguria, Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi, molte nuvole con pioviggini altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità sulle stesse zone, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo più asciutto ma con cieli nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .