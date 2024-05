Prepararsi alla prova costume con Lafarmacia. è più facile

Prepararsi alla prova costume con Lafarmacia.: strategie mirate per giocare d’anticipo in vista di un’estate all’insegna della bellezza

Lasciato alle spalle il freddo dell’inverno, la bella stagione torna a far capolino nelle nostre vite. Le giornate si allungano, le temperature si alzano lentamente e intorno a noi la natura è pronta a risvegliarsi. Anche la nostra voglia di passare più tempo all’aria aperta torna a farsi sentire, e la mente già viaggia alla prossima estate. Ecco allora che il timore della prova costume si ripresenta, complice anche la sedentarietà accumulata nei mesi invernali.

Ma niente paura! Lafarmacia., azienda leader nel retail farmaceutico, con l’arrivo della stagione primaverile propone una strategia mirata per tornare in forma sia dentro che fuori. Una vera e propria routine di bellezza a 360 gradi che abbina integratori specifici a prodotti cosmetici. Un’azione sinergica che grazie alle proprietà di attivi naturali aiuta ad ottenere un corpo tonico e una silhouette rimodellata, contrastare gli inestetismi cutanei come la cellulite, e garantire all’organismo un senso di benessere generale.

Per il corpo si inizia con il Gel Gambe effetto freddo, che grazie agli estratti naturali contenuti è perfetto per donare sollievo immediato ad una delle parti del corpo più esposte a sforzi e stress, soprattutto durante le lunghe giornate di lavoro. E per una pelle tonica ed idratata, Lafarmacia. suggerisce l’utilizzo della Crema corpo elasticizzante che grazie alla presenza di Olio di Mandorle Dolci contribuisce a nutrire la pelle e donare morbidezza per tutto l’arco della giornata. Senza dimenticare poi l’importanza di un benessere che parte anche dall’interno, grazie a un integratore drenante che contribuisce a depurare il corpo dalle sostanze dannose ed un integratore per microcircolo, coadiuvante per il passaggio dei liquidi nell’organismo, per una bellezza davvero a 360°.

I PRODOTTI NEL DETTAGLIO

GEL GAMBE. EFFETTO FREDDO

Il GEL GAMBE. EFFETTO FREDDO è il gel cosmetico firmato Lafarmacia. pensato appositamente per defatigare e rinfrescare le gambe. Dedicato a chi soffre di problemi di circolazione, ritenzione idrica, e a chi sente le gambe o le caviglie stanche e pesanti, garantisce un effetto freddo prolungato e una gradevole sensazione di leggerezza.

GLI ATTIVI e LE AZIONI

GEL GAMBE. EFFETTO FREDDO è formulato con ingredienti naturali dalle benefiche proprietà:

La Caffeina, nota per le proprietà tonificanti e per la capacità di riassorbimento degli edemi.

nota per le proprietà tonificanti e per la capacità di riassorbimento degli edemi. La Cantella Asiatica contribuisce a contrastare la ritenzione idrica grazie all’azione drenante e promuove la rigenerazione della pelle.

contribuisce a contrastare la ritenzione idrica grazie all’azione drenante e promuove la rigenerazione della pelle. L’Estratto di Vite Rossa dalle proprietà antiossidanti e protettiva delle membrane cellulari.

Tubo da 125 ml

Prezzo al pubblico: Euro 10,90

CREMA CORPO ELASTICIZZANTE.

CREMA CORPO ELASTICIZZANTE. è un trattamento idratante a base di Niacinamide, Burro di Karitè e Olio di Mandorle Dolci, dalla texture leggera e a rapido assorbimento. E’ piacevole da applicare e facile da massaggiare. Gli attivi contenuti, aiutano a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle, preservandone la sua naturale struttura di barriera difensiva dalle aggressioni esterne. Vitamina E ed Equiseto completano la formula grazie alla loro azione antiossidante e tornificante.

Ideale per le pelli secche e disidratate, per prevenire le smagliature e per un’azione elasticizzante. Idrata in profondità e aiuta a rendere il tessuto cutaneo meno rilassato.

Vaso da 500 ml

Prezzo al pubblico: Euro 22,90

DRENANTE.

Drenante. è un integratore alimentare de Lafarmacia. dall’azione di drenaggio dei liquidi corporei (pilosella), antiossidante (rooibos) e per la funzionalità delle vie urinarie (ibisco). È a base di estratti vegetali di ibisco, pilosella e tè rosso rooibos, con succhi di anguria e fico d’India.

Ibisco, pilosella e anguria favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, ibisco e rooibos possiedono proprietà antiossidanti. È indicato per in caso di ritenzione idrica, di gambe gonfie e pesanti, per chi svolge una vita sedentaria o trascorre molte ore fermo, seduto o in piedi.

Dal gradevole aroma tropical.

Flacone da 300 ml.

PREZZO AL PUBBLICO: 14,50 €

MICROCIRCOLO.

MICROCIRCOLO. è un integratore alimentare a base di una miscela di bioflavonoidi (Esperidina e Diosmina), ippocastano e vite rossa che contribuiscono a favorire il microcircolo e la struttura della parete capillare e venosa. I bioflavonoidi presenti sono in forma micronizzata per consentire un migliore assorbimento del prodotto e un effetto mirato.

Ippocastano: contenente escina, ottimo rimedio per la funzionalità del microcircolo e quindi mantenere la normale circolazione del sangue.

Vite rossa: ad alto contenuto in flavonoidi, favorisce la funzionalità del microcircolo per contrastare la spiacevole sensazione di pesantezza delle gambe. Inoltre svolge un’azione di tipo antiossidante.

Confezione da 30 COMPRESSE.

PREZZO AL PUBBLICO: 13,50 €

