“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 in viaggio dal Molise alla Cina

Parte dall’antica fonderia di campane di Agnone, in Molise, la puntata di oggi di “Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 con Alberto Angela

Come nasce una campana? Alberto Angela nella puntata di “Passaggio a nord ovest” in onda sabato 4 maggio alle 15.00 su Rai1 guiderà i telespettatori all’interno dell’antica fonderia di campane di Agnone, in Molise, dove vengono create e realizzate le campane per le più prestigiose chiese del Mondo. Le campane sono lavorate a mano, ed è la mano dell’uomo che fabbrica i “modelli”. Nascono così quelli che sono considerati rarissimi capolavori dell’artigianato artistico ed è per questo che l’Unesco ha deciso di includere la fonderia di Agnone tra i siti Patrimonio dell’Umanità. Il viaggio dell’uomo è appassionante e pieno di colpi di scena, un’epopea che ha fatto diventare l’Homo sapiens la specie umana dominante sulla Terra.

“Passaggio a nord ovest” seguirà le tracce dei primi uomini che sono usciti dall’Africa per colonizzare altre parti del mondo. Come sono riusciti a sopravvivere in un mondo completamente nuovo?

E poi in Cina, per raccontare la storia della tomba della regina Fu Hao, della dinastia Shang. È stata una delle più importanti scoperte archeologiche dell’età Bronzo nel sito di Yin Xu, patrimonio mondiale dell’Unesco. Insieme a gioielli e bronzi elaborati, nella tomba sono state trovate anche moltissime armi, la prova che non si trattava solo di una regina ma anche di una grande guerriera. Infine la storia di un’opera eccezionale che si trova in un fazzoletto di terra al centro di Singapore: il Pinnacle@Duxton. È un edificio residenziale per quasi 2000 appartamenti, un complesso spettacolare articolato in 7 torri da 50 piani, con 20.000 metri quadrati di spazio esterno…ma non sul terreno. Infatti, gli ingegneri lo hanno ricavato costruendo il più lungo giardino sospeso del mondo, a 156 metri d’altezza.