Paola Lanati è stata nominata Vicepresidente dell’Associazione IAB

Scienze della vita: Paola Lanati è stata nominata dal Consiglio direttivo di IAB, Vicepresidente dell’Associazione IAB

Paola Lanati è stata nominata dal Consiglio direttivo di IAB, Vicepresidente dell’Associazione IAB. Lanati porta con sé una vasta esperienza e una reputazione consolidata nel mondo imprenditoriale nel settore delle life science, caratterizzata da successi e risultati tangibili. Il suo contributo alla leadership dell’Associazione IAB sarà cruciale nell’affrontare le sfide e nel cogliere le opportunità che il settore delle scienze della vita offre.

Dopo aver fatto exit nel 2022 con il suo gruppo di aziende leader della consulenza in lifescience cedute a Cencora (NYSE), Lanati ha fondato due start up, Indicon SB , attiva nell’innovation management in lifescience, e Lionhealth SB, focalizzata sulla nutrizione medica; dopo la exit ha investito in 8 start up e nel 2023 è stata tra i quattro finalisti del Premio Business Angel dell’anno, organizzato dal Club degli Investitori.

In linea con la visione condivisa con Lanati, IAB intende rafforzare ulteriormente il suo impegno nel coinvolgere un numero sempre maggiore di attori del settore, migliorare le sinergie con partner strategici e ampliare il network di collaborazioni.

Luca Benatti, Presidente e Fondatore di Italian Angels for Biotech dichiara: “Accogliamo con enorme piacere l’ingresso di Paola nel Board di IAB e la sua nomina a Vicepresidente. Le sue competenze, il track record e la sua energia, saranno fondamentali per portare un contributo decisivo alla crescita e al consolidamento della nostra associazione”

Paola Lanati, Vicepresidente di Italian Angels for Biotech “Sono onorata di essere stata nominata dal consiglio direttivo di IAB, Vicepresidente dell’Associazione. Ho iniziato a fare Business Angel nel 2022, concentrandomi sul mercato Lifescience, in cui lavoro da 25 anni. Credo che il ruolo dei Business Angel vada rafforzato nel nostro Paese, in quanto siamo i primi investitori che intervengono nelle fasi iniziali di sostegno alla start up. Il nostro settore richiede competenze molto specifiche, per questa ragione il ruolo di IAB è chiave nella fase di technology transfer, didi early stage, perché le start up life science possano avere successo. Il mio impegno è di far conoscere il più possibile cosa significare fare il business angels, per il valore aggiunto sia per i Business Angels, sia per le startup che ricevono risorse e competenze.”

Informazioni su IAB

Italian Angels for Biotech è un’associazione nata nel 2015 per contribuire a colmare il divario italiano tra eccellenza scientifica e creazione di valore, attraverso investimenti finanziari e supporto manageriale a progetti industriali. L’associazione ha partecipato a numerosi round di successo, tra cui Metis Precision Medicine, MGShell, CasRevolution. Ad oggi IAB è composta dai membri del Board direttivo (Luca Benatti, TES Pharma; Federica Draghi, Xgen Venture; Paolo Fundarò, Xgen Venture; Giovanni Rizzo, Indaco Venture; Chiara Zambon, Zambon Company S.p.a.), e da più di 30 professionisti del settore Life Science, (imprenditori, consulenti, medici e scienziati), per la maggior parte anche fondatori o dirigenti di aziende, disposti a offrire capitale e conoscenza a supporto della trasformazione delle scoperte brillanti in imprese di successo.