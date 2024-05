Online “Idealizzami”, l’album d’esordio di Went

Su tutte le piattaforme digitali Idealizzami, EP d’esordio di Went, cantautore e musicista barese classe ’96 di stanza a Milano

Fuori su tutte le piattaforme digitali Idealizzami, EP d’esordio di Went, cantautore e musicista barese classe ’96 di stanza a Milano.

ASCOLTA L’EP: https://links.altafonte.com/3job1lj

“Idealizzami è il risultato di anni di silenzio e di una leggera solitudine alla ricerca di un nuovo posto sicuro. Ogni brano è stato scritto a netta distanza l’uno dall’altro, in un processo di decostruzione e riscoperta di sé stesso. Come in un effetto domino, quest’ultimo porta oggi a misurarsi con i risultati di quegli impedimenti superati e quegli ultimi anni di vita vissuti con la paura di non sentirsi più a casa, passando dalla dipendenza affettiva all’idealizzazione dell’amore e all’importanza della famiglia” – Went.

Contestualmente al percorso di vita dell’artista il disco nasce a Londra, sviluppandosi poi tra Bari e Milano. Ogni traccia rappresenta una tappa diversa alla ricerca del momento presente. Il brano d’apertura “tornare” e la focus track “idealizzami” ne sono emblematici, poiché iniziati a ridosso degli ultimi giorni londinesi e completati di ritorno in Puglia. Successivamente al trasferimento a Milano seguono le tracce “vino rosso” e “rimani chiara”; rappresenta un’eccezione il brano “21”, inizialmente ideato in lingua inglese e successivamente sviluppato in lingua italiana, grazie al contributo artistico della cantautrice Martina Vinci.

“Idealizzami” è auto-analisi e auto-terapia indotta; così, anche il suo sound diventa metafora dell’artista e delle sue influenze, che spaziano da James Blake, Jack Garratt, fino a Jordan Rackei e Bon Iver