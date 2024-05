Miriana Trevisan ai fornelli di “Cook 40′” oggi su Rai 2

Nella puntata di “Cook40”, in onda sabato 4 maggio alle 12 su Rai 2 sfiderà il tempo Miriana Trevisan: le anticipazioni della puntata

Nella puntata di “Cook40”, in onda sabato 4 maggio alle 12 su Rai 2 sfiderà il tempo Miriana Trevisan, che ama inventare ricette con suo figlio, ma si troverà a dover realizzare in soli 40 minuti il ricercato menu che ha deciso di preparare insieme allo chef Marco Rossi.

Nel corso della puntata, la food blogger Stella Menna spiegherà come fare per accelerare la maturazione di qualsiasi tipo di frutta. Infine, la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, parlerà di cosa mangiare per invecchiare meglio, visto che la terza età è un periodo che richiede molte attenzioni, compresa ovviamente, l’alimentazione. Conduce Flavio Montrucchio.

Cook40’ è un cooking show, dove in 40’ minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate. È l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti che ha scelto di fare d’accordo con lo chef, che lo aiuterà come un vero e proprio tutor. Angelica Sepe, in versione “Nonna Angelica” sarà in giro a fare la spesa districandosi tra i banchi dei mercati alla ricerca dei migliori prodotti e del giusto costo.