Le aziende investono in eventi: l’analisi di Gioia e Guenda Novena

L’event marketing si sta rivelando un asset sempre più strategico per le aziende: l’analisi di Gioia e Guenda Novena

Secondo il report Global Meetings and Events Forecast nel 2024 il 67% dei direttori marketing europei prevede di aumentare il budget dedicato a manifestazioni o eventi business.

Un anno che si differenzierà come periodo di rinascita per gli eventi in presenza in cui, sempre secondo il report, si registrerà un numero di partecipanti agli eventi superiore al 2019.

Gli eventi dunque si stanno rivelando un asset sempre più strategico per le aziende ma che per essere tale richiede alle imprese un’attenzione e una cura sempre più elevata non solo nell’ideazione dell’evento in sé, ma anche nella sua gestione, realizzazione e comunicazione.

“A crescere maggiormente nel 2024 saranno gli eventi corporate rivolti a dipendenti e clienti ma anche lanci di prodotto, eventi di networking e formazione, conferenze stampa e premiazioni aziendali. Aumenta quindi la competizione e la difficoltà per le aziende di mettere a terra eventi che si possano distinguere e che siano realmente una leva strategica di marketing”. Commenta Guenda Novena, presentatrice di eventi e autrice di format per aziende, TV e radio.

L’elemento principale che permette a un evento di differenziarsi tra tanti simili è l’ingaggio di un presentatore professionista che abbia anche competenze autoriali, ossia che oltre a guidare il palco con la propria presenza scenica sia capace di contribuire ai contenuti dell’evento, non rimanendo fuori dalle conversazioni.

7 motivi per cui un presentatore e autore professionista è l’ingrediente segreto dietro il successo di un evento aziendale: l’analisi di Gioia e Guenda Novena

Gioia e Guenda Novena sono la prima coppia al femminile di presentatrici e autrici in ambito eventi aziendali. Con una forte esperienza nel mondo della comunicazione, Gioia e Guenda hanno scelto di unire le loro personalità e la loro esperienza nel mondo della comunicazione per presentare eventi in coppia e supportare così le aziende nella creazione di eventi memorabili.

Rafforza la strategie di comunicazione: un presentatore professionista, specie se esperto di comunicazione, può portare nuove idee alla presentazione dell’evento, contribuendo a renderlo memorabile per i partecipanti e facendo sì che non solo si crei “hype” intorno all’evento, ma anche che si pongano le basi per ripeterlo gli anni successivi, rendendo l’evento un vero e proprio brand.

Seleziona e prepara gli speaker: non sempre gli speaker aziendali, anche se esperti nel proprio ruolo, sono i migliori comunicatori su un palco o di fronte alle telecamere, e quindi il soggetto ideale per parlare pubblicamente. Un presentatore professionista non solo è abile nell’individuare altri validi comunicatori ma anche nel prepare in anticipo gli speaker che terranno gli speech sul main stage oppure interverranno nelle tavole rotonde: aspetto fondamentale affinchè gli argomenti portati vengano spiegati in modo facilmente comprensibile ed arrivino in modo diretto al pubblico attraverso l’utilizzo di esempi ed evitando l’utilizzo eccessivo di inglesismi e tecnicismi.

Individua i migliori contenuti: un presentatore preparato è in grado di consigliare un’azienda sugli argomenti che all’interno di un evento riescono a tenere il più alta possibile l’attenzione dei partecipanti. Conosce bene il rischio dell’autopromozione degli speaker all’interno dei propri interventi (molto elevato soprattutto tra le aziende sponsor dell’evento) e sa come indirizzare chi salirà sul palco a non incappare in questo rischioso errore capace di abbassare l’attenzione degli spettatori, non soltanto verso il contenuto veicolato ma anche verso l’evento in sè.

Rafforza la Brand Credibility: La presenza di un presentatore professionista può contribuire a rafforzare la professionalità dell’azienda agli occhi dei partecipanti, trasmettendo un senso di serietà, competenza e attenzione ai dettagli.

Coinvolge il pubblico: Un presentatore professionista è in grado di mantenere alta l’energia e l’entusiasmo durante tutto l’evento, assicurandosi che gli speaker coinvolti a parlare siano ben preparati ed energici e che il pubblico rimanga coinvolto e interessato fino alla fine; il tutto utilizzando tecniche di narrazione, humor o coinvolgimento diretto.

Gestisce in autonomia il main stage: coinvolgere un presentatore d’esperienza libera il dipartimento marketing & comunicazione dalla responsabilità di gestire il main stage, gli speaker coinvolti e la definizione dei contenuti, consentendo all’azienda di concentrarsi su altri dettagli e attività correlate all’evento.

Fornisce feedback: Una valutazione professionale sull’evento e sulle prestazioni degli altri speaker, proveniente da un professionista esperto, aiuterà il team marketing e comunicazione dell’azienda a valutare l’efficacia dell’evento e a identificare le aree di miglioramento per il futuro.

“Il presentatore deve essere molto più di una semplice figura professionale sul palco: è la prima impressione che il pubblico ha dell’evento e a tutti gli effetti un ambassador del brand aziendale. La sua personalità ed il suo carisma sono il catalizzatore del successo dell’evento e saranno tra gli elementi chiave che permetteranno all’evento di essere ricordato” spiega Gioia Novena, presentatrice di eventi e autrice di format per aziende, TV e radio.

Tra i più recenti eventi condotti da Gioia e Guenda Novena rientrano l”Innovation Training Summit 2024”, l’evento “Il Business 2023” co-condotto con Marco Montemagno, diversi eventi condotti per Bosch Italia e un format televisivo per Forbes Italia.