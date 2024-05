Latte alterato, l’e-commerce, gli animali nel weekend di “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre”, molti temi nel doppio appuntamento del weekend: latte alterato, l’e-commerce, il ripascimento e gli esperimenti con animali

Un maxi-sequestro, circa 200 tonnellate di latte e prodotti lattiero-caseari, per una presunta adulterazione con acqua ossigenata e soda caustica: questa l’ipotesi degli inquirenti relativa allo stabilimento di un’azienda del settore. Le indagini sono in corso: a “Mi Manda RaiTre”, sabato 4 maggio alle 9.15 su Rai 3, la testimonianza di un dipendente della ditta. Altro tema trattato: l’e-commerce che continua a crescere. Gli acquisti online sono aumentati del 13% nel 2023, raggiungendo un valore di 54 miliardi di euro per 33 milioni di acquirenti. Cosa succede se non si riceve la merce acquistata, se il pacco viene smarrito, se arriva un prodotto diverso da quello comprato? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Maria Caramelli, Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico CNR; Mattia Vergerio, cofondatore Scuola E-commerce; Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità digitale; Massimiliano Dona, presidente Consumatori.it.

Nell’ appuntamento di domenica 5 maggio, “Mi Manda RaiTre”, in onda alle 9, si occupa di ripascimento e dell’utilizzo di animali per scopi scientifici. In 50 anni in Italia sono spariti 40 milioni di metri quadrati di spiagge, pari ad oltre 5000 campi di calcio; il 42,8% delle coste basse è occupato da concessioni e stabilimenti balneari; quindi, lo spazio a disposizione dei cittadini rischia di ridursi sempre più. Per combattere l’erosione che continua a colpire i litorali si stanno mettendo in piedi numerose iniziative, il ripascimento fra tutti, cioè il trasporto di sabbia e ghiaia da altre località. Si tratta di iniziative costose, che possono anche modificare l’habitat naturale in cui vivono piante e animali. Federico Ruffo introdurrà anche il recente caso di alcuni animali portati via da un’azienda di sperimentazioni scientifiche che non garantiva loro il giusto benessere che riapre il dibattito sull’uso degli animali per scopi scientifici. E’ davvero necessario? E quali regole devono seguire le sperimentazioni? Tra gli ospiti: Elisa Montemagni, Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera; Francesco Menna, sindaco Vasto (Chieti); Sebastiano Venneri, Legambiente; Giuliano Grignaschi, Research4life; Valeria Albanese, responsabile Area ricerca senza animali LAV – Lega antivivisezione.