Il film “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” con Tom Hanks stasera su Rai 4: la trama

Per il ciclo “World on Fire” stasera su Rai 4 in onda il film “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” con Tom Hanks: la trama

Si intitola “World on Fire”, il nuovo ciclo di film in onda da sabato 4 maggio in prima serata su Rai 4, che sarà incentrato sulla narrazione in chiave thriller e action dei conflitti e delle tensioni politiche e sociali. Il primo film è “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” di Paul Greengrass, autore tra gli altri del western candidato agli Oscar “Notizie dal mondo”.

“Captain Phillips – Attacco in mare aperto” racconta la storia vera del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell’aprile 2009 per mano di quattro pirati somali e la cattura in ostaggio del comandante Richard Phillips. Interpretato da Tom Hanks e candidato a 6 Premi Oscar, il film è un tesissimo dramma marittimo in cui il coraggio del capitano protagonista fa in modo che le venti persone sotto la sua responsabilità escano indenni da una situazione disperata.