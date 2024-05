A “Gocce di Petrolio” su Rai 3 si parla di politica e consultori nel Lazio

Nel pomeriggio su Rai 2 all’interno del programma “Gocce di Petrolio” focus sulla politica. In scaletta anche un’inchiesta sui consultori del Lazio

“Gocce di Petrolio”, lo spazio di approfondimento su politica e attualità di Rai 3, condotto da Duilio Giammaria, in onda sabato 4 maggio alle 16.35, commenta con il giornalista Stefano Feltri le proposte politiche della Lega con le dichiarazioni del Ministro Matteo Salvini e del neocandidato Roberto Vannacci, in occasione della presentazione del libro del leader leghista. Nella seconda parte del programma Duilio Giammaria affronta la questione dell’emendamento del Governo che consente l’entrata nei consultori delle associazioni antiabortiste.

Quali sono le conseguenze sulla legge sull’aborto per l’interruzione volontaria di gravidanza? In un’inchiesta esclusiva le telecamere di “Petrolio” documentano la grave carenza di personale e mezzi nei consultori nel Lazio e le enormi difficoltà che le donne incontrano per interrompere la gravidanza.

Come superare l’inverno demografico che sta spopolando il nostro paese? Elisabetta Castana è andata in Germania a documentare le strutture di sostegno alle famiglie in quel paese che stanno attirando molte famiglie italiane a vivere lì. Il confronto in studio su questi temi tra l’On. Michela De Biase, capogruppo del Partito Democratico in commissione bicamerale infanzia e adolescenza e Maria Rachele Ruiu, membro del consiglio direttivo Pro Vita e Famiglia Onlus, in collegamento da Milano con il demografo e professore Alessandro Rosina.