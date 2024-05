Volo cancellato: 15 turisti veneti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen

Disavventura per 15 turisti veneti, bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen. Il volo di rientro, che aveva cadenza settimanale, è stato cancellato a causa della guerra civile

Bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, a causa della guerra civile che affligge il paese da dieci anni. È quanto sta capitando a un gruppo di 15 turisti italiani, in maggioranza di provenienza dal Veneto, che in queste ore non sa come fare a tornare in Italia ed è bloccato su quest’isola. L’isola di Socotra è famosa per essere considerata un “paradiso”: è infatti chiamata anche “la Galapagos dell’oriente” e ospita tantissime specie di piante e animali che non si trovano da nessun’altra parte del mondo.

Il gruppo di turisti che ora non sa come tornare in Italia era partito da Abu Dhabi con l’unico volo settimanale che fino a oggi portava all’isola. Solo che, a causa della guerra civile in atto, il volo di ritorno verso gli Emirati Arabi Uniti (effettuato dalla compagnia low cost Air Arabia) è stato infatti cancellato e ai turisti è stato sconsigliato di spostarsi, in questo momento. Repubblica scrive che il rientro potrebbe essere programmato per domenica 5 maggio, ma al momento non ci sono certezze. La Farnesina è in contatto con le persone coinvolte.