Paolo Miano online con il videoclip di “Un mazzo di fiori”

Online il videoclip di “Un mazzo di fiori” (ascolta qui), il secondo singolo del cantautore catanese Paolo Miano, che anticipa il disco dal titolo “Revoluzione”, in uscita nei prossimi mesi.

“L’intenzione del video è quella di alimentare un sentimento di nostalgia nello spettatore – dice l’artista – a partire dalla scelta della fotografia da filmino casalingo vintage e attraverso un susseguirsi di scene di semplice ma preziosa quotidianità tra padre e figlio, nelle quali si evidenzia il modo meno plateale, ma non per questo meno intenso con cui si manifesta l’amore dei padri, del quale probabilmente non si parla abbastanza”.

La scelta dell’artista di interpretare il ruolo del padre è la chiusura del cerchio di un naturale processo di identificazione. “Una storia d’amore al di là del tempo e dello spazio – aggiunge il regista Alessandro Viani – che ci possono separare, ma che certamente non scindono legami d’affetto né cancellano ricordi indelebili. Girato con lo stile filmico delle immagini super montate insieme con rari fotogrammi 8mm d’archivio”.

Il brano è stato prodotto e mixato da Daniele Grasso per Dcave Records presso The Cave Studio Catania, musica Daniele Grasso e Paolo Miano, testo Paolo Miano. Al singolo hanno inoltre collaborato Rosy Galeano (responsabile di produzione), Giovanni Spadaro (assistente di studio), Eleven Mastering (mastering) e Davide Gianmaria Aricò (fotografia). Il videoclip si avvale della partecipazione di Paolo Miano, Daniele Grasso e il piccolo Federico Cosentino, mentre la sceneggiatura è sempre di Paolo Miano. La regia, le riprese e il montaggio sono di Alessandro Viani con la collaborazione di The Cave Studio di Catania.

PAOLO MIANO inizia il suo percorso artistico dando il suo contributo alla ricca scena rock catanese degli anni ‘90 e ciò è evidenziato dalla sua presenza in alcune compilation dell’epoca, tra cui la celebre Lapilli, prodotta da Don Zientara, noto sound engineer dei Fugazi. Prende una lunga pausa dalla scena musicale per dedicarsi alla carriera di chimico. Ma l’irrefrenabile amore per l’arte lo chiama e così sceglie il percorso musicale a tempo pieno. Nel 2013, pubblica il suo primo album solista Kokorozashi, influenzato dal pop elettro-acustico e caratterizzato da un tocco di freschezza e brio. L’album riceve consensi di critica e pubblico, tanto da essere ripubblicato in versione spagnola per la Produlam Records, un’etichetta basca di prestigio. Paolo promuove con un tour in diverse città iberiche. Successivamente, decide di intraprendere un progetto completamente diverso con il polistrumentista e programmatore Mario Ferrarese, dando vita a Chrome Sky, un duo col quale pubblica due album e un EP. L’incontro con la Dcave Records e con il musicista e produttore Daniele Grasso (Basile, Afterhours, Twilight Singer; RadioSabir etc.) conduce Paolo Miano alla firma di un nuovo contratto per la pubblicazione del suo prossimo album solista, questa volta orientato ai generi afroamericani come il blues, il soul e il funk in una visione contemporanea. Il primo singolo, “Senz’amuri”, è già disponibile dal 26 febbraio 2022 in apertura ai singoli che anticipano l’uscita di “Revoluzione”, il secondo album da solista di Paolo Miano. Questo nuovo percorso rappresenta un’importante svolta nella carriera dell’artista, evidenziando la sua continua voglia di sperimentare e di esplorare.