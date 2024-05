Obesità: effetti benefici di semaglutide in chi ha avuto un infarto miocardico

Nella pratica quotidiana, molti pazienti con sovrappeso o obesità che hanno avuto un infarto miocardico potrebbero potenzialmente trarre beneficio da semaglutide iniettabile

Nella pratica quotidiana, molti pazienti con sovrappeso o obesità che hanno avuto un infarto miocardico potrebbero potenzialmente trarre beneficio da semaglutide iniettabile, secondo uno studio – pubblicato sul “Journal of American College of Cardiology” – che ha applicato i criteri di inclusione/esclusione dello studio SELECT a una popolazione del mondo reale.

In una scoperta che ha implicazioni sia cliniche che di politica del farmaco per l’implementazione di questo trattamento altamente popolare, i ricercatori hanno scoperto che il 31% dei pazienti con un primo infarto miocardico all’interno del Western Denmark Heart Registry ha soddisfatto i criteri di ammissibilità per lo studio, che ha dimostrato come semaglutide abbia ridotto gli eventi avversi cardio-vascolari maggiori (MACE) di un 20% relativo rispetto al placebo in pazienti non diabetici con sovrappeso o obesità e malattia cardiovascolare (CVD) preesistente.

Ipotizzando un effetto simile nei pazienti eleggibili allo studio SELECT con un precedente infarto miocardico in questa coorte danese, semaglutide sarebbe utile con un numero necessario per il trattamento (NNT) di 49.

«Questi risultati sono di fondamentale importanza per le autorità regolatorie e i medici quando implementano semaglutide nella pratica clinica» scrivono l’autrice principale Malene Hansen, dell’Aarhus University Hospital (Danimarca) e colleghi.

Semaglutide e altri agonisti del recettore del peptide 1 simile al glucagone (GLP-1) rimangono costosi e questi dati che mostrano un numero elevato di pazienti potenzialmente idonei per il trattamento stimoleranno ulteriori sforzi per identificare i sottoinsiemi che possono ottenere il massimo dalla terapia, ha detto l’autore senior Michael Mæng, anch’egli dell’Aarhus University Hospital. I contribuenti, compresi i governi, probabilmente decideranno che trattare tutti coloro che sono candidati non sarà economicamente sostenibile, ha aggiunto Mæng, sottolineando che sono in corso studi secondari.

Ma «a parte gli aspetti farmacoeconomici, personalmente avrei trattato tutti quei pazienti che erano effettivamente in sovrappeso» ha detto Mæng, facendo notare che i pazienti inclusi nello studio SELECT che hanno ricevuto semaglutide presso il suo centro «erano davvero felici della perdita di peso e si sentivano meglio nonostante la nausea iniziale».

Differenze tra gli arruolati allo studio SELECT e i dati del registro danese

Per lo studio, i ricercatori hanno esaminato i dati del Western Denmark Heart Registry relativi a pazienti di età pari o superiore a 45 anni che avevano avuto un infarto miocardico per la prima volta e hanno documentato la malattia coronarica all’angiografia. L’analisi ha esaminato 34.405 pazienti inclusi nel registro tra il 2010 e il 2021.

Complessivamente, il 31% è stato ritenuto idoneo al SELECT, in base a un indice di massa corporea (BMI) di almeno 27 kg/m2 e assenza di diabete. Nei pazienti eleggibili, l’età mediana era di 64 anni e il BMI mediano era di 29 kg/m2. Circa un terzo (32%) erano fumatori e il 53% soffriva di ipertensione.

I MACE (infarto miocardico, ictus ischemico o morte cardiovascolare) si sono verificati nel 10,7% dei pazienti eleggibili a SELECT durante un follow-up mediano di 5,0 anni. Applicando gli effetti di semaglutide osservati nello studio, ci si sarebbe aspettati che il farmaco riducesse tale tasso all’8,7%.

I ricercatori rilevano che c’erano varie differenze tra i partecipanti a SELECT e i pazienti della coorte del mondo reale; nel primo, i pazienti presentavano un BMI più elevato, un’età più giovane, una minore prevalenza di fumo e un tasso più elevato di ipertensione.

«Poiché le caratteristiche cliniche dei pazienti sono forti determinanti del rischio assoluto osservato, la validità esterna dello studio può essere minacciata» scrivono. «Le stime del rischio assoluto della nostra coorte contemporanea possono essere generalizzabili ad altri Paesi con un basso stato comparabile di rischio di malattie cardiovascolari».

Inoltre, ha aggiunto Mæng, se tutti i pazienti eleggibili identificati in questo studio dovessero essere trattati con semaglutide, «questo comporterebbe un costo molto elevato per la società danese». Non è chiaro chi avrà diritto al trattamento rimborsato nell’ambito del piano governativo, ha sottolineato, «ma penso che non sarà di quell’entità e interesserà un numero minore di pazienti».

Molto elevata la percentuale di soggetti idonei al trattamento

Quando si tratta di semaglutide e degli agonisti del recettore GLP-1 in generale, «tutti sono alle prese con il lato dell’implementazione dell’aggiunta al nostro armamentario terapeutico» ha commentato Nihar Desai, della Yale School of Medicine di New Haven, che non ha preso parte allo studio.

«Ora abbiamo una terapia in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari tra i pazienti obesi con una precedente storia di malattie cardiovascolari. Questo articolo inizia a dare vita a questo tipo di analisi di salute della popolazione, dimostrando il potenziale impatto in Danimarca» prosegue.

Ma la percentuale di pazienti idonei probabilmente si applicherebbe anche a una coorte statunitense, «e, soprattutto, quel numero aumenterà solo con il tempo« ha detto Desai. «Le condizioni cardiovascolari-renali-metaboliche, specificamente evidenziate in una recente dichiarazione dell’American Heart Association, sono ora e continueranno a essere i fattori dominanti di morbilità, mortalità e spese sanitarie. Abbiamo bisogno di una campagna sistematica, coordinata e multistakeholder per affrontare questa crisi di salute pubblica».

Fonte:

Hansen MK, Olesen KKW, Gyldenkerne C, et al. Eligibility for and Preventive Potential of Semaglutide in Overweight and Obese Patients With Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2024;83(9):956-958. doi: 10.1016/j.jacc.2023.12.029. leggi