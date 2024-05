“La leggerezza” è il nuovo singolo di Pablonorex

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “La leggerezza”, il nuovo singolo di PABLONOREX con il featuring di Ciopi

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “La leggerezza” (https://bfan.link/la-leggerezza), il nuovo singolo di PABLONOREX con il featuring di Ciopi. Il brano esce per La CROCE – etichetta che fa parte di Right Combo Mastas’ Entertainment – ed è distribuito da Believe.

Si tratta del terzo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album dell’artista trentino di origine uruguaya. Il titolo del disco, “L’insostenibile leggerezza del rapper”, parafrasa quello del noto romanzo di Milan Kundera…

Così PABLONOREX racconta questo nuovo brano in cui collabora con il suo concittadino Ciopi (già parte del gruppo della crew Altropianeta Team): “Il mood è già nel titolo: non si può essere sempre seriosi, c’è bisogno anche di leggerezza. La canzone racconta dei momenti di respiro dalla vita quotidiana. È l’istantanea di una cena tra amici di vecchia data, uno di quei momenti in cui ci si può permettere di rallentare la corsa, scrollarsi di dosso le maschere e le armature che si è costretti a indossare nella quotidianità frenetica della società in cui viviamo“.

La produzione musicale è di Menevolt mentre il mix e il master sono a cura di Bassi Maestro.

Pablo Sebastian Chavez Mandressi, in arte PABLONOREX, nasce a Montevideo (Uruguay) nel 1979. I genitori, per allontanarsi dalla dittatura militare al potere in quegli anni, si trasferiscono in Italia alla fine del 1982 passando da Montevideo a una provincia italiana, Rovereto, in Trentino, da cui provenivano dei loro antenati, a loro volta scappati durante il fascismo. Pablo fatica a integrarsi in questa nuova realtà ma durante le scuole superiori viene folgorato dalla cultura hip hop, da tutte le sue discipline, ma in particolare dal writing e dal rap. Nel 1995 fonda il gruppo SLS (Smuovi La Scena) con l’amico fraterno Eta e nel 1997 i due incidono il demo “Spinti dall’Istinto” prodotto da Lord Hazy (Zona Blu) con il supporto del collettivo Netcrew di cui fanno parte Nicky, Devilio, Rodi, OTHELLOMAN e altri. Per Netcrew partecipa nel ’98 ai mixtape “Netcrew directory 1” e “Netcrew directory 2”. Nel 1999 incide “Pensavi d’esser forte 2000” con Eta, Zampa e Jap per l’album “La coscienza delle parole” di Zona Blu. Nel 2003 produce l’EP “Underground zero” come rapper del gruppo Altropianeta. Nel 2004 crea l’Altropianeta_rec studio, in cui cura la registrazione di molti artisti (tra cui Zampa & Jack The Smoker, Jap). Nel 2004 collabora con il produttore spagnolo Jayder al pezzo “Nella giungla”. Nel 2007, dopo oltre un decennio di hip hop underground, tra live, studio e collaborazioni, il duo Eta e Norex pubblica il primo disco ufficiale: “Più passione” (La Suite records / Self) con featuring di Jack the Smoker, Zampa, Jap e Principe. Nel 2017 Pablo inizia a concepire il suo primo disco da solista, cercando il sound giusto mentre ne studia concept e rime. Il disco inizierà a prendere forma nel 2019 sulle produzioni musicali di Menevolt. Nel 2022 arriva la firma per il management 71417Mngmnt e nel 2023 per l’etichetta La CROCE, due realtà fondate da OTHELLOMAN.