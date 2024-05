In libreria “L’ansia ti frega, frega l’ansia” di David D. Burns

In questo libro il dottor David Burns, psichiatra e autore bestseller, ti insegnerà quaranta nuove potenti tecniche contro l’ansia e ti mostrerà come scegliere la più adatta a te

Tutti sappiamo cosa significa sentirsi ansiosi, preoccupati o in preda al panico. Il problema è che non ci rendiamo conto che queste paure non sono quasi mai basate sulla realtà. Quando siamo ansiosi ci stiamo ingannando, dicendo a noi stessi cose che semplicemente non sono vere. Eppure gli effetti, quelli sì sono reali: l’ansia in alcuni casi può essere soltanto una seccatura, ma a volte può arrivare a paralizzarci e impedirci di vivere la vita che vorremmo.

Ma c’è una buona notizia: possiamo cambiare il modo in cui ci sentiamo.

Utilizzando le tecniche della terapia cognitivo-comportamentale (TCC), che si concentra su metodi pratici per comprendere e superare pensieri ed emozioni negative, L’ansia ti frega, frega l’ansia fornisce gli strumenti per sconfiggere rapidamente ogni tipo di ansia immaginabile, come la preoccupazione cronica, la timidezza, la paura di parlare in pubblico, l’ansia da prestazione, gli attacchi di panico e le fobie, senza lunghe terapie o il ricorso ai farmaci.

In questo libro il dottor David Burns, psichiatra e autore bestseller, ti insegnerà quaranta nuove potenti tecniche contro l’ansia e ti mostrerà come scegliere la più adatta a te. L’obiettivo non è solo sentirsi meglio, ma guarire completamente. Tutto ciò di cui avrai bisogno è un po’ di coraggio, il tuo buonsenso e le tecniche contenute in questo libro.

Un manuale indispensabile per chiunque sia preoccupato e stanco di preoccuparsi.

David D. Burns è professore associato di Psichiatria e Scienze comportamentali presso la Stanford University School of Medicine ed è stato visiting scholar alla Harvard Medical School. Il suo bestseller Sentirsi bene (Mondadori, 2019) ha venduto più di 4 milioni di copie nel mondo.