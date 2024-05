Fuori “Rosso Acceso”, la nuova canzone degli Heaven or Las Vegas

Rosso Acceso segna il ritorno degli Heaven Or Las Vegas, una delle giovani band venete accolte con maggiore entusiasmo dalla critica nazionale

“Il primo singolo che anticipa l’uscita del disco è un’immersione avvincente nelle notti scintillanti di una discoteca indie-rock di provincia. Ispirato da una serata intrisa di adrenalina e elettricità, Rosso Acceso trasporta l’ascoltatore in un mondo dove la luce rossa abbaglia e confonde, mentre il frastuono circostante crea un’atmosfera di smarrimento totale. La band cattura l’essenza di queste esperienze, trasformandole in un racconto sonoro che incapsula la frenesia di una notte sbandata, con chitarre distorte e ritmi incalzanti. Rosso Acceso è un inno a tutte le anime in cerca di emozioni forti nei momenti di frustrazione e noia”.

Ascolta ROSSO ACCESO qui: https://open.spotify.com/intl-it/album/3QgmD7aea4l2GwXgbIYkJa?si=RfTH7_izRWyq6arCCMyzNw

Tra lunghe strade deserte percorse nel cuore della notte ed estetiche fantascientifiche, gli Heaven Or Las Vegas sono alla ricerca di una dimensione sonora in cui liberare i propri demoni. Influenze emo, shoegaze e dream pop immerse in scenari spaziali in stile David Lynch, questo è il mondo indie rock di Paolo Simioni (voce e chitarra), Piercarlo Michelin (chitarra), Alessandro Beghetto (basso) e Federico Reato (batteria).

La band, dopo il primo EP Cose che non ho mai vissuto uscito per Dischi Soviet Studio nel 2020, ha collezionato una fervida attività live nel territorio, riscuotendo discreti feedback positivi sia dal pubblico che dalla critica. Fedeli all’etichetta che li ha visti nascere, nel 2023 tornano in studio per registrare l’album d’esordio di prossima uscita.

Diretti, più aggressivi, con un piglio più rock ma senza perdere il suono dilatato del genere, ancora una volta gli Heaven Or Las Vegas esplorano l’eterno contrasto tra sogno e realtà, tra la mente umana e l’ineluttabile e infinita natura dell’Universo.

“Gli Heaven Or Las Vegas sono sicuramente una band da tenere d’occhio; hanno stile, capacità e giusta prospettiva.” (Impatto Sonoro)

“Una band così deve essere promossa a pieni voti.” (Indieforbunnies)

“[…] gli Heaven or Las Vegas sono una di quelle band da segnare in grassetto sul taccuino dell’audiofilo. Dopodichè, abbandonatevi al loro meraviglioso rumore.” (rockit)

Rosso Acceso è stata scritta dagli Heaven Or Las Vegas.

Registrata da Matteo Marenduzzo al Soviet Studio di Cittadella (PD), mixata da Paolo Gastaldello, masterizzata da Maurizio Baggio presso La Distilleria Della Musica di Bassano Del Grappa (VI).

Prodotta da Heaven Or Las Vegas e Matteo Marenduzzo.

La foto di copertina è stata scattata da Francesco Reffo.

HEAVEN OR LAS VEGAS: Paolo Simioni (voce, chitarre), Piercarlo Michelin (chitarra), Alessandro Beghetto (basso), Federico Reato (batteria).