Al Teatro Belli arriva “Una domanda di matrimonio”

“Una domanda di matrimonio” di Cechov approda al Teatro Belli dal 3 al 5 maggio con il laboratorio multietnico della Casa dei Diritti Sociali

“Una domanda di matrimonio” di Cechov approda al Teatro Belli dal 3 al 5 maggio con il laboratorio multietnico della Casa dei Diritti Sociali.

Magda Mercatali, da volontaria insegnante d’italiano dall’associazione, ha voluto mettere al servizio dei suoi studenti la sua professionalità ed esperienza di attrice, favorendo oltre all’apprendimento della lingua, la loro integrazione e socializzazione. Negli anni scorsi ha messo in scena, con felice temerarietà, opere diversissime tra loro, dai funambolici giochi di parole di Campanile a una versione poliglotta dell'”Orlando furioso” e fino a un babelico Olimpo degli dei greci. Chissà che in questi allestimenti non si celi la vera sperimentazione teatrale del nostro tempo. Quest’anno ci troviamo in un salotto di una casa di campagna in Russia alla fine dell’800. Anton Cechov ha scritto il suo “scherzo in un atto” per fare una “DOMANDA DI MATRIMONIO” esilarante, movimentata, gioiosa che costringe i 9 studenti attori migranti ad entrare ed uscire continuamente dai loro personaggi in un gioco del ” teatro” tra finzione e realtà degli stessi, come quando ad esempio raccontano le usanze ed i riti dei loro Paesi d’origine.

E si rappresenta il TEATRO con tutta la sua magia, i suoi tic, le sue debolezze, i suoi rituali. Ma soprattutto con il suo grande potere culturale e terapeutico ed è un omaggio d’amore a Cechov con citazioni continue delle sue opere. Nella Domanda di matrimonio ci mostra quanto l’esistenza umana non sia nemmeno governata dall’interesse (sarebbe ancora una cosa razionale!), piuttosto da impuntature, bagatelle e piccole ossessioni. Da cui nascono perfino le guerre!

Il teatro mette a punto un metodo ludico per ridare ai suoi protagonisti autostima e recupero identitario, valorizzando le diverse culture.

La affiancano un gruppetto di colleghi entusiasti, che si avvale inoltre della collaborazione esterna di grandi professionisti come Lia Morandini per i costumi, generosamente prestati dalla Sartoria teatrale Farani e dalle musiche composte da Giuliano Taviani.

Gli attori quest’anno provengono dal Mali, Senegal, Iran, Ucraina, Marocco, Ecuador, Capo Verde, Burkina Faso.

orario spettacoli

venerdì’ ore 21.00

sabato ore 19.00

domenica ore 17.30

Prezzi: Interi € 20,00 – Ridotti € 15,00

TEATRO BELLI

piazza Santa Apollonia, 11a

tel. 065894875

info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it