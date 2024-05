A “Elisir” oggi su Rai 3 il pronto soccorso da tenere in casa

Il programma “Elisir” stamani su Rai 3 approfondisce il tema del pronto soccorso da tenere in casa. In scaletta anche i calcoli biliari e il tendine d’Achille

La dottoressa Marina Moscatelli, medico di famiglia, affronterà il tema delle medicine di pronto soccorso da tenere in casa nella puntata di “Elisir”, il programma condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 3 maggio alle 10.30 su Rai 3. Quali sono i farmaci che non possono mancare?

A seguire, il professor Giuseppe Maria Ettorre, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale e Trapianti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, parlerà dei calcoli della colecisti, detti anche biliari: piccoli sassolini che si formano nella cistifellea per un eccesso di sali o di colesterolo nella bile. In quali casi si rende necessario l’intervento chirurgico?

La rubrica “Mi dica dottore”, con la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico presso l’Istituto Scienza Sport del CONI, si occuperà poi del tendine d’Achille, uno dei tendini più grandi, forti e resistenti del corpo umano che, in caso di eccessive sollecitazioni o di un trauma, può infiammarsi o riportare una lesione. Lo spazio finale sarà dedicato a proprietà, benefici e controindicazioni di un vegetale immancabile nelle insalate e in molte ricette culinarie estive: il cetriolo. In studio il professor Niccolò Merendino, associato in Scienze dell’Alimentazione all’Università della Tuscia.