Thea Guanzon nelle librerie con “Hurricane Wars”

Thea Guanzon è una scrittrice nata e cresciuta nelle Filippine. Laureata in Politica internazionale, è appassionata di viaggi, D&D, romanzi fantasy e di fantascienza, caffè freddo e podcast horror

Una terra devastata da tempeste e predatori. Un’alleanza impossibile tra due acerrimi nemici. Una guerra che ha inizio tra un battito del cuore e l’altro.

Talasyn è stata abbandonata da piccola sulla soglia di un orfanotrofio sardoviano. Nella vita non ha conosciuto altro se non le Guerre degli Uragani e la lotta disperata del popolo che l’ha cresciuta per liberarsi dalla tirannia di Gaheris, imperatore della Notte. Dentro di lei ardono la certezza di appartenere a un’altra terra, a un altro popolo, e il sogno, un giorno, di ritrovare la sua famiglia e quindi l’origine della magia che le scorre nelle vene, un potere sfolgorante in grado di fendere le ombre dell’Impero.

Alaric della Casa Ossinast, maestro della legione ombraforgiata, e unico figlio ed erede dello spietato Gaheris, è stato cresciuto dal padre per diventare un’imbattibile arma di distruzione. Deciso a spazzare via ogni più piccola minaccia per l’Impero, grazie alla forza dei suoi eserciti, alle sue navi burrasca e alla sua magia dell’ombra, è determinato ad annientare la vicina Alleanza Sardoviana.

Qualcosa cambia quando sul campo di battaglia vede Talasyn utilizzare una magia rara, la stessa che ha ucciso suo nonno, trasformato suo padre in un mostro e scatenato la decennale Guerra degli Uragani. Il suo tentativo di eliminarla, però, fallisce perché qualcosa lo fa esitare, permettendo alla ragazza di sfuggirgli tra le dita.

Quando una minaccia inedita si presenta sull’altra sponda dell’Eternomare, promettendo di portare ancora più scompiglio delle Guerre degli Uragani, i due nemici giurati devono rivedere i loro piani. Infatti, solo unendo le loro magie per crearne una nuova, potranno opporsi alla sua avanzata. Talasyn e Alaric non hanno scelta, quindi: o impareranno a collaborare mettendo da parte le ragioni del loro odio o finiranno per distruggersi a vicenda, condannando il mondo allo stesso destino.