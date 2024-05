Sweet! Media con Adsquare per la realizzazione di campagne DOOH

Sweet! Media, agenzia italiana specializzata nel Digital Out Of Home e nel Mobile Marketing, annuncia la collaborazione con Adsquare

Sweet! Media ( www.sweetmedia.io ), agenzia italiana specializzata nel Digital Out Of Home e nel Mobile Marketing, appartenente al gruppo Numatec, annuncia la collaborazione con Adsquare, per rafforzare la capacità di targeting e di misurazione del footfall delle campagna DOOH e Mobile, nel rispetto rigoroso degli standard di protezione dei dati.

Adsquare, infatti, mette a disposizione un ampio portfolio di soluzioni all’avanguardia per la pianificazione avanzata delle campagne, il targeting preciso del pubblico e la misurazione del footfall, sulla base di dati raccolti nel rispetto della normativa GDPR, per dare ai clienti un valido metodo di misurazione dei risultati delle proprie campagne DOOH e poter così analizzare anche il ritorno sugli investimenti.

In particolare, la collaborazione tra Sweet! Media e Adsquare permette di individuare gli schermi DOOH con più alta concentrazione rispetto al target desiderato, consentendo di ridurre la dispersione ed incorporando inoltre la misurazione del footfall per analizzarne l’impatto negli store fisici.



“L’obiettivo di Sweet! Media è quello di sfruttare la capacità delle nuove tecnologie digitali, in particolare Digital out of Home, Connected TV e mobile, di dialogare tra loro, per creare una continuità nello storytelling media. Grazie alla collaborazione con Adsquare siamo in grado di offrire ai nostri clienti un servizio completo, che permetta loro di consultare audience profilate attivabili su più media e di monitorare in tempo reale l’andamento delle performance delle campagne oltre che di avere a disposizione dati puntuali, precisi e confrontabili, rispetto ad ogni canale attivato, da poter utilizzare come base per la definizione di future strategie di marketing.” – spiega Davide Tarabelloni, CEO di Sweet! Media