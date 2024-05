Stasera su Rai 2 a caccia di hacker con l’ottava stagione di “Hawaii Five-0”

Stasera su Rai 2 l’episodio intitolato “Inferno di fuoco” di “Hawaii Five-0” e a seguire quello intitolato “Il miglior amico dell’uomo”: la trama

La Five-0 indaga su un hacker di classe mondiale, che altri non è che il fratello dell’hacker seriale Ian Wright, nel primo episodio intitolato “Inferno di fuoco” di “Hawaii Five-0”. in onda giovedì 2 maggio alle 21.20 su Rai 2. Nel frattempo, McGarrett e Danny reclutano la bagnina ed ex candidata poliziotta Tani Rey per entrare a fare parte del team.

Nell’episodio intitolato “Il miglior amico dell’uomo”, in seguito a un fallito blitz antidroga, la Five-0 fa squadra con la DEA per risolvere un caso. Nel frattempo, Junior Reigns si presenta da McGarrett chiedendogli un lavoro. In “Lezioni di pianoforte”, infine, la Five-0 con l’aiuto dell’ex agente del MI6, Harry Langford, investiga sull’omicidio del mafioso Jimmy Okada e di nove membri della sua famiglia criminale.