Schizofrenia: accordo tra Boehringer e Sosei Heptares per nuove terapie

Boehringer Ingelheim ha stretto una partnership con Sosei Heptares per lo sviluppo di un trattamento della schizofrenia mirato al recettore accoppiato alla proteina G GPR52

Boehringer Ingelheim ha stretto una partnership con Sosei Heptares per lo sviluppo di un trattamento della schizofrenia mirato al recettore accoppiato alla proteina G GPR52, nella speranza di affrontare tutti e tre i gruppi di sintomi associati alla patologia.

Questa nuova classe di farmaci è destinata a trattare contemporaneamente i sintomi positivi, negativi e cognitivi della schizofrenia. I sintomi positivi comprendono allucinazioni e deliri, mentre i sintomi negativi sono apatia e ritiro. I sintomi cognitivi comprendono deficit di attenzione, pianificazione e memoria.

Boehringer Ingelheim verserà un pagamento anticipato di 25 milioni di euro (27 milioni di dollari), mentre Sosei riceverà un pagamento per l’esercizio dell’opzione di 60 milioni di euro (66 milioni di dollari), oltre a ulteriori milestone per un totale di 670 milioni di euro (733 milioni di dollari) e royalties sulle vendite differenziate.

L’accordo conferisce a Boehringer Ingelheim un’opzione di licenza esclusiva per il portafoglio di agonisti GPR52 di Sosei, dopo il completamento di uno studio di Fase Ia e successivamente di Fase Ib del candidato principale, denominato HTL0048149. I test di fase iniziale del farmaco orale da assumere una volta al giorno sono iniziati lo scorso anno e i primi dati sono attesi per il 2025.

Il portafoglio di agonisti GPR52 contiene anche una serie di composti di riserva differenziati, progettati da Sosei utilizzando la sua tecnologia StaR e la sua piattaforma di progettazione di farmaci basati sulla struttura (SBDD).

Boehringer avrà l’opzione esclusiva di concedere in licenza il portafoglio di agonisti GPR 52 dopo il completamento degli studi di Fase I e Fase Ib di Sosei e delle attività di abilitazione di Fase II con l’antipsicotico HTL0048149. Sosei manterrà il controllo e sponsorizzerà gli studi fino all’esercizio della potenziale opzione, che si stima avverrà nel 2025. Il portafoglio che Boehringer otterrà includerà l’asset HTL’149 e altri “composti di riserva differenziati” progettati da Sosei.

“Questa collaborazione evidenzia il potenziale che GPR52 ha dimostrato nella ricerca preclinica come nuovo bersaglio first in class per il trattamento della schizofrenia e dei disturbi neurologici correlati. Siamo lieti di collaborare con Boehringer Ingelheim e di sfruttare la sua esperienza leader nella ricerca e nell’innovazione sulle malattie neurologiche”, ha dichiarato Matt Barnes, presidente di Heptares Therapeutics e responsabile della ricerca e sviluppo nel Regno Unito di Sosei Heptares. “Insieme, ci concentreremo sull’accelerazione dello sviluppo di questo programma altamente innovativo, attualmente in uno studio clinico di Fase 1, verso i pazienti che ne hanno bisogno”.

Hugh Marston, global head CNS discovery research di Boehringer Ingelheim, ha dichiarato che la partnership con Sosei “è altamente complementare ai nostri altri programmi di sviluppo che mirano a portare un nuovo approccio di medicina di precisione al trattamento dei disturbi mentali con terapie che speriamo possano trasformare la vita di coloro che vivono con la schizofrenia”.

Negli ultimi mesi Boehringer si è assicurata diversi accordi. All’inizio di gennaio 2024, l’azienda ha annunciato di aver concluso un accordo di collaborazione multi-target con Suzhou Robi Life Science e Ribocure Pharmaceuticals per sviluppare un trattamento a base di siRNA per la steatoepatite non alcolica o associata a disfunzione metabolica, in un accordo dal valore potenziale di oltre 2 miliardi di dollari.

Nel novembre 2023, Boehringer ha siglato un potenziale accordo di collaborazione da 509 milioni di dollari con Phenomic AI per sviluppare bersagli per i tumori ricchi di stroma, alcuni dei tumori più difficili da trattare, utilizzando la sua piattaforma di calcolo dell’RNA a singola cellula.