Previsioni meteo 2 maggio 2024: ancora maltempo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 maggio 2024: piogge diffuse su gran parte delle regioni e temperature massime in calo

Mese di maggio che inizia con condizioni meteo instabili, con maltempo sul Mediterraneo a causa di una serie di impulsi perturbati che tra la Festa dei Lavoratori e il prossimo weekend interesseranno anche l’Italia. Nella giornata di oggi avremo infatti ancora piogge su gran parte delle nostre regioni e il peggioramento meteo farà anche calare le temperature di qualche grado per riportarsi su valori in linea con la media stagionale. Nel fine settimana è possibile l’arrivo di un altro impulso perturbato dall’Atlantico con piogge e temporali diffusi. Solo nella successiva settimana l’alta pressione dovrebbe rimontare a partire dai settori occidentali del continente portando un generale miglioramento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con locali fenomeni solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli irregolarmente nuvolosi e locali piogge sparse solo al Nord-Ovest. In serata e nottata precipitazioni sparse possibili su Piemonte e Lombardia, maggiori schiarite al Nord-Est. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, nuvolosità in transito sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .