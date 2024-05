Mara Maionchi all’Eurovision risponde a Tiziano Ferro

Alla conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest, Mara Maionchi risponde a Tiziano Ferro: “Non volevo che pesasse tanto per motivi di salute”

“Secondo me non era giusto che un ragazzo di 18 anni pesasse così tanto per una questione di salute, nessuna forzatura. Lo spettacolo ha qualche esigenza, ma nessun obbligo”. Queste le parole di Mara Maionchi alla conferenza dell’Eurovision Song Contest 2024 sulla querelle con Tiziano Ferro, che ha ripostato un articolo che accusa Maionchi di averlo costretto a tacere sulla omosessualità e di averlo forzato a dimagrire. “Con tanto peso tutto diventa più pesante, come i concerti. Non dico che per avere successo bisogna dimagrire, questo è ridicolo. Io credo- ha proseguito Maionchi-di avergli dato dei buoni consigli al tempo senza pensare che uno più robusto non potesse fare qualcosa. Le canzoni sono quelle che contano e lui le aveva”.