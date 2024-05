Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi si ritira

Isola dei Famosi, anche il concorrente Daniele Radini Tedeschi si ritira. Il web dopo l’addio del critico d’arte: “Chiudete il programma”

Nell’ultima puntata aveva detto che sperava che questa esperienza si concludesse il prima possibile “per poter tornare al suo dolore”. E aveva risposto in modo polemico alle frecciate di Sonia Bruganelli (“Io non sono pagato per parlare di te“) spiegando appunto di essere in un momento “cupo e doloroso” della sua vita e di preferire appunto a tornare a questa sofferenza piuttosto che rimanere sull’isola. Oggi ha preso una decisione definitiva e ha abbandonato l’Isola dei famosi: a scegliere di ritirarsi dal programma è il lo storico e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. A dare la notizia è il profilo Instagram del critico, dove lo staff pubblica una foto simbolica del critico in un sorta di inchino e la didascalia: “Arrivederci in un’altra latitudine; in un’altra solitudine. “Daniele non farà ritorno in playa perché la sua esperienza all’Isola dei famosi si è conclusa“. Firmato: lo staff. Poi l’annuncio anche sul profilo ufficiale dell’Isola dei famosi.

IL NO ALLE REGOLE

Il critico d’arte, 37 anni, di sè ha sempre sostenuto di essere “vecchio dentro” e “un’anima antiquata”. Durante le poche settimane passate sull’isola (appena tre), aveva fatto scalpore la sua decisione di ‘ribellarsi’, insieme a Pietro Fanelli (che si è ritirato nei giorni scorsi), ad alcune “regole” del gruppo e a chi gli contestava di non fare una cosa o l’altra. “Va bene le regole, ma non devono superare il limite”, ha detto Radini Tedeschi.

IL “DOLORE” A CUI TORNARE AL PIÙ PRESTO

Nell’ultima puntata del 29 aprile, si era sviluppata un po’ di polemica su Radini Tedschi durante la diretta con Sonia Bruganelli. Vladimir Luxuria aveva osservato che l’esperto d’arte si sentiva probabilmente “superiore” rispetto agli altri naufraghi. Poi il battibecco con l’opinionista Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. A cui Daniele Radini Tedeschi aveva risposto in modo glaciale: “Il discorso del vinto e del perdente per me è molto importante. Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore”.

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica (‘Investigatore social’ su Instagram), seguitissimo su Instagram, rilancia la notizia dell’abbandono del programma da parte di Radini Tedeschi. Il ritiro è il terzo nel giro di 10 giorni: prima ha lasciato Peppe Di Napoli, poi Pietro Fanelli. Prima di loro, aveva lasciato Francesca Bergesio perchè si era fatta male e affrontare il programma in stampelle si era rivelato impossibile. Nel frattempo, poi, c’è stata anche la squalifica (tra le polemiche) di Francesco Benigno. I commenti al suo post sono tutti concordi: “Chiudete il programma“. Un utente scrive: “Da isola dei famosi a isola dei ritirati è un attimo”. E un altro: “Quando è prevista la chiusura?”. Oppure: “Non dovevano proprio più mandarlo in onda questo programma ha stancato già da tempo“. C’è chi, poi, è impietoso verso Luxuria al debutto come conduttrice: “L’edizione più schifosa di tutte compresa la conduttrice che è incapace”. C’è chi la prende in ridere: “ma sto programma é una barzelletta”. O più semplicemente: “Che isola flop”.