Il film “Quello che non so di te” stasera su Rai 2: la trama

Prima serata all’insegna dell’amore su Rai 2 con “Quello che non so di te”. Una scelta difficile al centro del film: ecco la trama

Una storia d’amore tra sogni e difficoltà giovedì 2 maggio alle 21.20 su Rai 2: in prima visione va in onda “Quello che non so di te”. È la storia di Finley, una giovane violinista di talento che va in Irlanda per frequentare una scuola per un semestre. Lì incontra Beckett, un esuberante e famoso attore cinematografico, impegnato nelle riprese del suo ultimo film fantasy medievale.

Tra i due, nonostante siano molto diversi, si crea una forte attrazione e una profonda sintonia, che stimola entrambi a comprendere le loro ambizioni. Dalla loro storia d’amore inaspettata, Finley impara a prendersi meno sul serio e Beckett a decidere cosa vuole fare del suo futuro. Ma quando le pressioni che circondano la celebrità di Beckett minacciano di distruggere i loro sogni, Finley dovrà decidere cosa è disposta a rischiare per amore.

“Quello che non so di te” è un film romantico sulla realizzazione dei propri ideali e sul saper riconoscere la felicità quando la vita all’improvviso ci pone di fronte ad una scelta. Regia di Brian Baugh. Con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Vanessa Redgrave.