I Frenèsya su YouTube con un nuovo videoclip

Il video di SESTO SENSO dei Frenèsya è stato girato in due location differenti con l’intento di creare un senso di distacco tra realtà e concezione dell’arte

Fuori oggi su YouTube al link https://youtu.be/xOt9ANBH2Dw?si=4zVfrLjhpZxu6MKp il videoclip di SESTO SENSO, il nuovo singolo dei FRENÈSYA disponibile su tutte le piattaforme digitali distribuito da Artist First.

Il videoclip – uscito in anteprima su La Repubblica (https://video.repubblica.it/edizione/roma/la-scena-nuova-il-sesto-senso-dei-frenesya/464449/465410) – di SESTO SENSO è stato girato in due location differenti con l’intento di creare un senso di distacco tra realtà e concezione dell’arte. Nella prima location, un bosco abruzzese, è stato realizzato il playback del brano con uno storytelling che tenta in tutti i modi di rappresentare una ricerca frenetica del Sesto Senso. La seconda location, invece, è un teatro di posa, scelto con l’obiettivo di dare risalto alla personificazione del progetto tra luci e oggetti: una lampada a forma di testa indica il luogo in cui nascono i sensi.

Un’esperienza che sfiora la pelle e la mente, una presenza costante che rimane addosso, che ci tiene compagnia anche quando intorno sembra non esserci nessuno e tra le mani non ci resta che un ricordo. Qualcosa di invisibile, ma reale.

Nel video sono stati utilizzati metodi di ripresa che conferiscono astrattezza al mood: tra fisheye e shutter, i Frenèsya cercano di rendere il concetto più leggero e armonico trasmettendo, così, allo spettatore, l’idea di essere in una bolla di sensazioni che ognuno di noi collega ad accadimenti della propria vita.



“Sesto Senso” è la canzone manifesto che segna l’inizio di un nuovo progetto e con questo titolo vuole anticiparne il concept alla base: un viaggio composto da sei canzoni, di cui cinque collaborazioni, in cui ogni brano rappresenterà e racconterà uno dei cinque sensi.

Per inaugurare il nuovo lavoro, i FRENÈSYA hanno deciso di partire dall’unica traccia senza feauturing, con un sound che viaggia tra influenze drum&bass, sinth-pop, UK garage, continuando, così, sulla via aperta con lo scorso EP, ma con una continua ricerca e sperimentazione.

“Il brano racconta di un sesto senso, per noi inteso come quella sensazione che ti sfiora la pelle e la mente, che ti resta addosso come se ci fosse qualcuno con te, anche quando sei solo e tra le mani non ti resta che un ricordo. È qualcosa di invisibile, ma così reale – spiega il duo – come quando una storia finisce e ci si sente persi ma uniti, oppure al contrario quando qualcosa sta per nascere, e si continua a percepire una connessione così potente anche se quella persona non è lì con te. È quel sesto senso che ti lega inspiegabilmente a qualcosa o qualcuno e non ti abbandona. Che tutti abbiamo sentito almeno una volta. Noi come Frenèsya percepiamo l’energia del sesto senso nella nostra fratellanza e nel nostro legame con la musica, come fosse un filo rosso che ci unisce e ci fa entrare in connessione con il mondo esterno.”

La musica dei FRENÈSYA mette ancora una volta in contatto emotivo tutti con delle sensazioni comuni, evocando scene e immagini vivide che, almeno una volta nella vita, chiunque ha provato. Un sali scendi di emozioni, tra rincorse e giri immensi che sembrano non avere mai una fine, come legati da un filo rosso, si avverte sempre la presenza dell’altro, senza sentirsi mai davvero soli, uniti da connessioni inspiegabili.