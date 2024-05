Fibrillazione atriale: bassi livelli plasmatici legati a complicanze trombotiche

DOAC per la fibrillazione atriale: evidenziata per la prima volta la relazione tra bassi livelli plasmatici all’inizio della terapia e complicanze trombotiche ad un anno di osservazione

Ridurre il più possibile gli eventi ischemici nei pazienti con fibrillazione atriale in trattamento con anticoagulanti orali diretti (DOAC): un’opportunità può giungere dalla misurazione dell’attività del farmaco nei pazienti quando iniziano la terapia. Questi i risultati dello studio MAS (Measure And See Study), appena pubblicato su Blood Advances , che ha evidenziato per la prima volta la relazione tra bassi livelli plasmatici all’inizio della terapia e complicanze trombotiche ad un anno di osservazione.

Dall’immissione in commercio una decina di anni fa dei DOAC, farmaci anticoagulanti somministrati a dosaggio “fisso” che, a differenza dei “vecchi” dicumarolici, non necessitare di monitoraggio dei parametri coagulativi, è stato ritenuto superfluo (o addirittura “controindicato”) il dosaggio dei livelli plasmatici di tali farmaci. Questo sulla base degli studi registrativi, condotti dalle aziende produttrici, che ne hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza per la prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica in corso di fibrillazione atriale non valvolare, utilizzando una dose “standard” o una ridotta sulla base di alcuni parametri dei pazienti, come l’età, il peso e la funzione renale. Nonostante ciò, un numero non trascurabile di pazienti presenta eventi trombotici o emorragici in corso di terapia con DOAC.

Con il diffuso impiego di tali farmaci, attualmente utilizzati dalla maggioranza dei pazienti con fibrillazione atriale, è divenuto evidente come in molte situazioni, soprattutto di urgenza, la misurazione dei loro livelli plasmatici sia di estrema importanza, tanto da essere introdotta in documenti di consenso e linee guida internazionali, come quelle della Società Europea di Cardiologia (ESC). Ma il possibile ruolo della misurazione prima che l’accada (ed al fine di prevenirla) è stato sconosciuto e sostanzialmente non indagato.

Lo studio MAS, uno studio indipendente promosso da Fondazione Arianna Anticoagulazione , ha indagato per la prima volta i livelli plasmatici dei diversi DOAC (apixaban, rivaroxaban, edoxaban o dabigatran) in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare effettuando la misurazione plasmatica dei farmaci entro due- quattro settimane dopo l’inizio della terapia, alla fine di individuare un’eventuale relazione tra bassi livelli plasmatici e l’insorgenza di eventi trombotici nel corso dell’anno successivo al prelievo. I risultati dei dosaggi dei DOAC (fatti in un unico laboratorio) sono stati tenuti segreti sia ai pazienti che ai medici di riferimento, e resi noti solo alla fine dello studio.

(FCSA), ed ha documentato come bassi livelli plasmatici di farmaco (sia che venissero misurati “a valle” che “a picco”) fossero il più importante fattore di rischio indipendente per lo sviluppo della complicanza trombotica (arteriosa o venosa), che è risultato quattro volte superiore nel gruppo con i più bassi livelli di farmaco misurati rispetto agli altri gruppi (4,8% pt/a vs 1,12% pt/a; p= 0,0039). Nonostante il numero delle complicanze trombotiche sia ridotto in termini assoluti (incidenza dell’1,13%), esse però si sono verificate nell’80% dei casi proprio in quei pazienti che avevano livelli di farmaco al di sotto della media standardizzata per tipo di farmaco e per posologia.

Lo studio MAS ha confermato l’ampia variabilità dei livelli misurati di questi farmaci tra soggetti diversi (variabilità interindividuale), già documentata da precedenti studi.

Pertanto, nonostante il basso numero di eventi trombotici conferma l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci,” la possibilità di individuare i pazienti che potrebbero non rispondere adeguatamente al trattamento tramite una misurazione dell’attività del farmaco eseguita all’inizio della terapia è oggi uno strumento diagnostico di estrema rilevanza clinica al fine di ridurre il rischio di complicanze trombotiche”. – ha spiegato Sophie Testa, coordinatrice dello studio.

Questi risultati ci suggeriscono che misurare il livello dei DOAC all’inizio della terapia potrebbe migliorare la sicurezza del trattamento, in particolare nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare o con altre condizioni di rischio -ha aggiunto Gualtiero Palareti , Presidente di Fondazione Arianna Anticoagulazione- tuttavia, sono necessari ulteriori studi per stabilire se modificare la terapia in base ai livelli plasmatici misurati possa portare ad un’effettiva riduzione Riferimento

Testa S, Palareti G, Legnani C, Dellanoce C, Cini M, Paoletti O, Ciampa A, Antonucci E, Poli D, Morandini R, Tala M, Chiarugi P, Santoro RC, Iannone AM, De Candia E, Pignatelli P , Faioni EM, Chistolini A, Esteban MDP, Marietta M, Tripodi A, Tosetto A. Eventi trombotici associati a bassi livelli basali di anticoagulanti orali diretti nelle fibrillazioni atriali: lo studio MAS. Avv. Sangue 23 febbraio 2024:bloodavances.2023012408. doi: 10.1182/bloodadvances.2023012408. Epub prima della stampa. PMID: 38394387.

