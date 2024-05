Dal gelsomino alla rosa: i profumi per l’estate di Edeniste

Profumi: Edeniste, brand di lusso e di fragranze pregiate profondamente radicato nel patrimonio francese e prodotto a Parigi, offre due nuove linee di prodotti

La bella stagione si sa è sinonimo di freschezza, semplicità, note dolci, ma anche frizzanti……un mix di colori e profumi tutto da scoprire!

Edeniste, brand di lusso e di fragranze pregiate profondamente radicato nel patrimonio francese e prodotto a Parigi, offre due linee di prodotti che rispecchiano le esigenze di tutti: la prima generazione di fragranze per il benessere create dalle neuroscienze e combinate con le loro innovative essenze attive LifeBoost®. Quattordici fragranze fondono in modo unico la raffinatezza francese con l’innovazione scientifica per migliorare l’umore e il benessere: edeniste ha riunito i massimi esperti del mondo dell’olfatto e delle neuroscienze, per creare una nuova categoria nell’alta profumeria.

COME CREARE LA PROPRIA ESPERIENZA OLFATTIVA IN DUE STEP?

Le Eau De Parfum e i LifeBoost® possono essere utilizzate nel quotidiano sia singolarmente, per avere benefici sul proprio benessere generale, sia combinate insieme per intensificare l’esperienza, attivando un processo olfattivo che si struttura in due semplici fasi con effetti positivi su mente e corpo: un modo completamente nuovo di scegliere e indossare i profumi per il tuo benessere!

Scegli tra le 7 diverse Eau De Parum della linea Active come: Rose Délice, Vetiver Imaginaire, Jasmin Cruel, Néroli Sensuel oppure una fragranza della linea Intense Active: Cuir Sauvage, Vanille Irresistible o Rose Fatale.

Quattro di loro sono un tributo alla leggerezza mediterranea, cuore pulsante dello spirito di edeniste. Gli altri tre, più decisi, si ispirano ai mistici Giardini Arabi, ricchi di aromi intensi.

Ogni profumo è unico nel suo genere e ma con un elemento comune: l’accordo Edenade per regolare i livelli di stress. Questo accordo, unico e brevettato, rappresenta il cuore di ogni profumo di edeniste. Ciascuno contiene al suo interno una miscela di sostanze naturali denominata “Destress”, in grado di ridurre i noti biomarcatori dello stress, come il cortisolo e l’alfa-amilasi.

Una volta scelta la base, scegli poi un LifeBoost®: lussuose fragranze unisex studiate e miscelate per amplificare l’emozione che si desidera. Con molecole olfattive attive brevettate per migliorare l’umore e il benessere emotivo.

Sette fragranze scientificamente provate per influenzare le aree del cervello e attivare un’emozione positiva: Love, Happiness, Energy, Dream, Wellbeing, Relax o Seduction.

Ciascuna fragranza è stata accuratamente realizzata sia per essere utilizzata singolarmente, sia per fondersi in modo ottimale e compatibile con ciascun profumo delle linee Intense o Active. Essenze cariche di energia in grado di migliorare l’umore: attraverso un mix&match si possono ottenere infinite combinazioni personalizzabili secondo il proprio mood.