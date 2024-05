Blitz della polizia al campus in California contro i manifestanti pro Gaza

Proteste per Gaza negli Stati Uniti, circondato dalla polizia il campus in California: centinaia di giovani barricati all’interno

Centinaia di giovani che manifestano per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza restano barricati all’interno del campus dell’Ucla, la University of California, a Los Angeles, nonostante l’arrivo della polizia e un ordine di sgombero. Secondo una ricostruzione pubblicata anche online dall’agenzia di stampa Associated Press, da ieri pomeriggio è giunto nell’area “un elevato numero di agenti”. Parallelamente, all’esterno del campus sono stati parcheggiati pullman vuoti, verosimilmente da utilizzare per trasferire manifestanti e studenti.

Fotografie e filmati diffusi anche sui social network mostrano un accampamento di tende dove sono concentrati i manifestanti dell’Ucla, nei pressi della Royce Hall. Ieri la polizia aveva fatto irruzione in un altro campus, alla Columbia University, a New York, per sgomberare un edificio occupato da studenti che pure contestavano le scelte degli Stati Uniti a supporto di Israele. Secondo un conteggio dell’Associated Press, dal 18 aprile i raid degli agenti sono stati già 38. Sarebbero invece 1.600 i fermi eseguiti presso una trentina di scuole e atenei.