“Appresso alla musica” nella notte su Rai 2 propone i duetti di Mina e Battisti

Nella notte su Rai 2 torna “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore” con i duetti di Mina e Battisti

Nuova puntata e nuovi filmati che hanno fatto la storia della tv italiana. Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano con un nuovo e inedito appuntamento, in onda giovedì 2 maggio alle 23.30 su Rai 2, con “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli.

Si parte con un indimenticabile duetto: Mina e Lucio Battisti che cantano ‘Insieme’, ‘Mi ritorni in mente’ e ‘Io e te da soli’ a Teatro Dieci del 1972. È la volta, poi, di un inedito Nino Frassica in veste di cantante sulle note di ‘Canzone esagerata (C’è chi c’ha’) ad “Indietro tutta” del 1988, e del brano ‘Sophia’ con Renzo Arbore e Gigi Proietti durante lo show “Meno siamo meglio stiamo” del 2005.

Tempo di performance americana con Tony Bennett e Renzo Arbore in ‘On the sunny side of the street’ a Domenica In da New York (1995), seguita dallo stesso Renzo Arbore che canta, a “Meno siamo meglio stiamo”, il classico ‘I know it’s over’ e, insieme ai suoi Swing Maniacs, l’ironica ‘Tu Vecchia mutanda, tu’. Chiude la puntata la famosissima sigla finale di Quelli della notte, ‘Il materasso’.