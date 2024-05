Aeronautica Militare lancia la capsule collection MUSAM

Con MUSAM, 5 esclusive T-shirt dalle grafiche originali che celebrano altrettanti fra i più celebri e leggendari velivoli esposti al Museo Storico dell’Aeronautica Militare

5 T-shirt da collezione che narrano con grafiche originali le gesta epiche e i primati straordinari di 5 fra i più celebri velivoli esposti al Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Ogni maglietta cattura l’essenza di un’epoca celebrando le imprese coraggiose e le sfide ardite che hanno definito il volo umano. Per gli appassionati dell’aviazione o semplicemente per tutti coloro che apprezzano e amano lo stile distintivo del brand AERONAUTICA MILITARE, queste T-shirt rappresentano un emozionante e coinvolgente viaggio nel tempo per rivivere le gesta che hanno segnato il Novecento narrando la storia affascinante ed eroica dei pionieri del cielo.

Situato sulle rive del suggestivo lago di Bracciano, il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle è molto più di una semplice esposizione, è un viaggio entusiasmante attraverso oltre un secolo di aviazione; con circa 80 velivoli in mostra, è un santuario per gli appassionati dell’aeronautica, un luogo dove passato e presente si fondono in un’esperienza unica ed emozionante.

Ogni T-shirt è venduta in un’originale box illustrata, è accompagnata da un certificato di autenticità, che ne sottolinea il suo valore unico, e da esclusive stampe che descrivono le imprese di questi straordinari velivoli che erano l’avanguardia tecnologica dell’epoca. Ogni capo è un’opera d’arte da indossare con fierezza, una testimonianza della passione per il volo e per la storia che l’ha reso possibile.

Indossare una maglietta della capsule MUSAM non è solo un gesto di stile, ma anche un omaggio alla passione e all’ingegno che hanno dato vita al sogno del volo. È una dichiarazione di appartenenza, un segno tangibile del legame profondo tra uomo e macchina che ha segnato l’evoluzione dell’aeronautica.

il CANT Z.506S progettato dall’Ing. Filippo Zappata e denominato Airone. Un idrovolante che ha svolto un ruolo cruciale durante la Seconda Guerra Mondiale operando in compiti di ricognizione e trasporto marittimo



il C.202 ”Folgore”, un’icona della Seconda Guerra Mondiale impiegato per operazioni di combattimento, missioni di attacco al suolo e di ricognizione. Solo due esemplari di questo velivolo sono sopravvissuti e uno è conservato presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare.



l’aeromobile F-104 G Starfighter, un monoposto multiruolo la cui innovativa tecnologia l’ha reso un punto di riferimento per la caccia e la difesa aerea. Sviluppato negli anni ’50 da Clarence “Kelly” Johnson, è famoso per la sua velocità e agilità straordinarie.



lo storico MC.72 è celebre per essere stato il detentore del record mondiale di velocità per idrovolanti, stabilito nel 1934 da Francesco Agello, con una velocità di oltre 709 Km/h. L’unico superstite dei cinque costruiti è conservato al Museo Storico dell’Aeronautica Militare.



l’aeromobile Ansaldo SVA5, un eccezionale aereo da ricognizione che diede un contributo fondamentale alla storia aeronautica italiana: fu utilizzato per grandi imprese, di cui la più nota fu quella del 1918 quando sette velivoli sorvolarono la capitale austriaca distribuendo migliaia di volantini propagandistici, guidati dal famoso poeta italiano Gabriele D’Annunzio