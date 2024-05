Tutto sul Concertone del Primo Maggio: i cantanti, come arrivare e dove vederlo in Tv

Un cast pieno di cantautori e cantautrici, specchio del panorama musicale contemporaneo. Per la sua prima volta al Circo Massimo, il Concertone del Primo Maggio di Roma promosso da Cgil, Cisl e Uil e prodotto da iCompany scommette su un cast ricco di nomi. E c’è spazio anche per le prime volte, come quella di Mahmood nella line up o di Noemi ed Ermal Meta alla conduzione.

Saranno circa 50 gli artisti che calcheranno il palco di un evento che quest’anno, alla sua trentaduesima edizione, ha come tema ‘Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale’.

Un appuntamento imperdibile, come sempre a ingresso gratuito, che avrà inizio alle ore 13.15 con un opening condotto da BigMama (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica Noemi e Ermal Meta, a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali), oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia.

IL CAST DEL PRIMO MAGGIO

Le nove ore di musica si apriranno con l’opening condotto da BigMama e con le esibizioni di Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Poi nel cast (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce DiMartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Al Primo Maggio si esibiranno anche i 3 finalisti del contest 1MNext: Atarde, Giglio e Moonari. Si esibiranno nella finalissima che decreterà il vincitore assoluto.

DOVE VEDERLO

Dopo l’opening in esclusiva su RaiPlay, il Concertone sarà in diretta dalle 15.15 su Rai 3 (fino alle 00.15), oltre che su Rai Radio 2, su RaiPlay e Rai Italia.

COME ARRIVARE AL CIRCO MASSIMO

Il piano viabilità è stato studiato nei minimi dettagli per consentire l’accesso e limitare difficoltà nella zona del Circo Massimo. Saranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane. Il controllo sulla chiusura sarà affidato alla Polizia Locale e sarà previsto anche un presidio del personale addetto al controllo da parte degli organizzatori del concerto. Le chiusure potranno iniziare già dal mattino. Sarà poi creata un’area di sicurezza alla quale si potrà accedere attraverso i seguenti varchi presidiati:

via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

via del Circo Massimo /viale Aventino;

via del Circo Massimo/via della Greca;

via dei Cerchi/via San Teodoro;

via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa

IL PIANO TRASPORTI

Per quanto riguarda la rete capitolina del trasporto pubblico, per mercoledì primo maggio è previsto l’orario festivo. Il servizio, fa sapere Atac, sarà potenziato proprio per agevolare gli spostamenti di quanti parteciperanno al Concertone.

METRO

Per quanto riguarda le metropolitane, l’1 maggio saranno sospesi i lavori serali sulla metro A. Il servizio di tutte le linee metro sarà inoltre prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte.

La Questura ha richiesto che dalle 21 sia chiusa la fermata Circo Massimo/Metro B.

BUS

Per quel che riguarda invece bus e tram, previsto il normale orario festivo con possibili modifiche di percorso nella zona del Circo Massimo (aggiornamenti qui sul nostro sito). Inoltre a Ostia, sempre il primo maggio verrà riattivata la linea estiva 062, che collega il Porto a Castelporziano e che percorre il lungomare e permette lo scambio con la ferrovia Metromare alle stazioni di Lido Centro e Colombo. Da ricordare, a proposito di “linee mare”, che la 07 (circolare con capolinea alla stazione Colombo di Ostia e percorso sulla Litoranea) ora è attiva anche nei giorni festivi, anche se è temporaneamente limitata alla tratta stazione Colombo-via Litoranea altezza ex dazio/via del Lido di Castelporziano. La modifica di percorso è dovuta alla limitazione al transito dei mezzi pesanti a sul ponte al chilometro 7,600 della via Litoranea.

Ancora il primo maggio, i parcheggi di scambio Atac apriranno alle 5,15 del mattino e chiuderanno alle 2,15 di giovedì, dopo l’arrivo ai capolinea delle ultime corse metro (in partenza all’1,30).

Informazioni su mobilità e trasporto pubblico per il primo maggio e per il Concertone saranno diffuse su tutta la piattaforma web, social, radio e tivù di Roma Servizi per la Mobilità, sulle paline alle fermate bus e sui pannelli lungo le principali strade cittadine.

Per quanto riguarda i bus extraurbani e le ferrovie Metromare e Roma-Nord, i riferimenti sono i siti internet di Cotral e Astral. Per le ferrovie regionali FL, invece, trenitalia.com.