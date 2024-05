Sim Vampai torna con il nuovo singolo “Potrei”

Sim Vampai torna sulla scena musicale con il nuovo singolo tristissimo “Potrei” disponibile in rotazione radiofonica e in streaming

Sim Vampai (Simone Orlandi), artista romano classe ‘99, esce con un nuovo singolo Indie/Pop, che consacra la direzione artistica presa recentemente dall’artista. Fra BedroomPop, Rap e Indie, Sim Vampai riesce a mantenere attenzione e credibilitá sul percorso che ha affrontato e che tratta nei suoi testi, intimi ma condivisibili. Questa canzone nasce dalla sensazione ma anche dalla continua ricerca di qualcosa che manca e che probabilmente mancherà sempre, ma che allo stesso tempo fa parte di noi. Potete ascoltare “POTREI” su tutti i digital stores.

Un condizionale che viene portato nel titolo, nel pensiero e nelle riflessioni in cui Sim Vampai riesce a far entrare l’ascoltatore. Un viaggio tra cosa potresti, cosa vorresti e cosa pensi sia giusto fare, cercando di non andare contro te stesso o i tuoi ideali. Una canzone molto personale in cui si può intravedere quella parte sbagliata e “non accettata” che abbiamo tutti al nostro interno e che spesso nascondiamo o sopprimiamo per paura del giudizio altrui. Un cammino introspettivo nei pensieri dell’artista, che prende vita sopra le melodie che lo caratterizzano in ogni canzone e che lo fanno stare sempre un passo avanti. “Potrei” è lo specchio che riflette l’IO più profondo e intenso delle nuove generazioni di artisti, sempre più concentrati sulla qualità dei propri suoni e sull’importanza dei propri testi, sempre più vicini al reale pensiero dei giovani. Sim Vampai si conferma nuovamente una figura degna di nota e di interesse in questa scena musicale, le sue melodie sempre più originali sono il cavallo di battaglia che lo contraddistingue, è facile capirlo ascoltando le sue ultime tracce, ma con “Potrei” è riuscito a raggiungere un nuovo stadio nella sua evoluzione artistica, buon ascolto!