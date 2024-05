Quale fast food fa le patatine migliori? McDonald’s guida la classifica del Gambero Rosso

Le patatine di McDonald’s sono meglio di quelle di Burger King. Heinz Beck dà i voti ai fast food: la nuova sorprendente copertina del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso, grazie allo chef pluristellato Heinz Beck, è in grado di dire l’ultima parola sul più vecchio e misterioso dubbio che attanaglia gli amanti del fast food. Chi fa meglio le patatine tra le cinque insegne più popolari e diffuse McDonald’s, Burger King, KFC, Old Wild West, Roadhouse? Il numero di maggio ha scelto di metterle in copertina affidando i loro hamburger e le loro patatine ad uno dei palati più raffinati al mondo, quello di Heinz Beck, lo chef pluristellato de La pergola di Roma, che si è divertito a stilare una classifica destinata a scardinare tanti pre-giudizi.

Di blind, il test aveva solo l’improvvisazione: entrare a sorpresa in un giorno qualunque in ognuna delle insegne, ordinando dal touch screen e consumando un pasto come un cliente comune. Con un piccolo distinguo tra le prime tre – classico fast food – alle ultime due, Old Wild West e Roadhouse, caratterizzate da una proposta decisamente più ricca, dal servizio e anche da un costo differente “Cosa ti aspetti da un hamburger che costa un euro e trenta? Qualcosa di decente, caldo e commestibile” ha raccontato lo chef a Mara Nocilla che lo ha accompagnato nella compilazione della specialissima classifica. «Il criterio di valutazione non può essere lo stesso nei ristoranti dove il giudizio deve essere più severo, all’altezza della fascia di prezzo”. Come è andata?

Tra panini e patatine… la classifica

70 punti per Roadhouse che con la sua formula di ristorazione servita e con il classico menu di “cibo veloce” viene premiata per l’eccellenza delle sue carni e per la sua proposta che conquista e che vale un prezzo al di sopra della media rispetto al fast food essenziale e self-service.

Medaglia d’argento per McDonald’s, con 68 punti: la famosa catena americana di fast food si conquista per le sue sorprendenti patatine calde, croccanti, dorate in modo uniforme, poco salate, pulite e poco unte mentre la proposta degli hamburger risulta meno esaltante.

Burger King ottiene 60 punti riconfermandosi anche in questo caso la seconda catena d’oltreoceano: tra hamburger e patatine fritte il suo menu base raggiunge una sufficienza con diversi meno.

Lo stesso vale KFC – Kentucky Fried Chicken – una delle più famose catene di fast food del Nord America dove i 60 punti rivelano patatine appena sufficienti mentre l’hamburger nella media dei fast food, senza difetti evidenti, raggiunge la sufficienza piena.

Infine, con 55 punti, troviamo Old Wild West, la catena di fast food italiana con formula di ristorante servito specializzata in hamburger e cucina tex-mex, dove, però, l’offerta gastronomica non è delle più entusiasmante.

Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell’economia. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e manageriale per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della ospitalità e del turismo. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale. www.gamberorosso.it e www.gamberorossointernational.com