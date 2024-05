Previsioni meteo 1 maggio 2024: festa dei lavoratori con l’ombrello

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 maggio 2024: nuova perturbazione in transito sull’Italia, tornano le piogge su tutte le regioni

Festa dei Lavoratori all’insegna del maltempo dopo un inizio di settimana con condizioni meteo stabili e clima primaverile grazie alla temporanea rimonta dell’anticiclone. Nella giornata di oggi però una perturbazione transiterà sulla nostra Penisola portando piogge diffuse su gran parte delle regioni. Stessa situazione domani, con precipitazioni che insisteranno specie al Nord e sulle zone interne del Centro e del Sud peninsulare. Il prossimo weekend vedrà invece un graduale miglioramento del tempo, anche se non si escludono temporali pomeridiani. Temperature con valori non troppo distanti dalle medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino maltempo anche intenso al Noprd-Ovest e sull’Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione a tutto il settentrione. In serata e nottata inisiste il maltempo con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi oltre i 1900-2200 metri. Temperature minime stabili e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni anche a carattere temporalesco. In serata e nottata ancora nubi sparse con possibilio acquazzoni associati, più asciutto sul versante adriatico. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulle Isole Maggiori ed anche tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata e nottata residui fenomeni sui settori tirrenici e Sardegna occidentale, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .