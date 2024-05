Massimo Paracchini dona un’opera alla Casa d’Aste Meeting Art

Massimo Paracchini dona ed espone una sua opera intitolata “Gold Kromoexplosion Love Vortex in Psychotrance” alla Meeting Art

Massimo Paracchini dona ed espone una sua opera intitolata “Gold Kromoexplosion Love Vortex in Psychotrance”, in occasione della ricorrenza dei quarantacinque anni di attività della prestigiosa Casa d’Aste Meeting Art e in memoria del grandissimo Presidente Mario Carrara mecenate, persona straordinaria, unica e speciale che ha fondato a Vercelli un colosso come la Casa d’Aste Meeting Art, conosciuta in tutto il mondo, un vero museo dell’arte in continua trasformazione.

Profondo conoscitore dell’arte moderna e contemporanea, con una grande e costante passione per l’arte e amore per il bello, Carrara è riuscito a far diventare Vercelli un centro artistico fondamentale in Italia e nel mondo grazie alla sua grande lungimiranza di straordinario imprenditore e a far crescere la sua Casa d’Aste, tramite le riprese televisive e il web, conquistando sia il mercato italiano che quello mondiale e trasmettendo questo grande amore per l’arte anche al figlio Pablo che sta portando avanti l’attività in modo veramente esemplare. Mario Carrara ha conosciuto moltissimi maestri d’arte nella sua lunga carriera ed ha aiutato tantissimi artisti a crescere e ad affermarsi. Anch’io ho avuto questa grande fortuna e nel gennaio del 2019 aveva promosso e ospitato nella sua Casa d’Aste una mia mostra intitolata “Free Sprinkling R-Evolution” con molte mie opere astratte, informali e concettuali realizzate appunto con la tecnica del Free Sprinkling e anche con una particolare tecnica di lavorazione della tela che trasforma ogni opera in una pittoscultura.

Avevo avuto già l’onore di poter donare una mia opera per i 40 anni della Meeting Art e ricordo con molto piacere quella felicissima serata. La sua eredità è davvero importante per tutta la città di Vercelli e del mondo dell’arte e viene portata avanti dagli amati figli Patrick e Pablo. Quest’ultimo ha una grandissima e approfondita conoscenza dell’arte moderna e contemporanea, è infatti considerato uno degli esperti più importanti e più influenti in Italia e sta portando avanti con molto professionalità e in modo veramente straordinario l’attività del padre.

L’opera donata è un’altra delle opere tridimensionali di Paracchini e rappresenta un grande cuore, dal cui immenso vortice interiore e profondo, tramite una kromoexplosion d’amore, si origina un Big Bang artistico, Kaos originario di svariate forme, colori e volumi di uno dei tanti Universi possibili, puntualmente trasfigurato dai movimenti vorticosi iperellittici e iperdimensionali della transgeometria e reso trascendentale dalla mente in estasi dell’artista che sa cristallizzare in assoluto ogni tempo e spazio ordinari”.

L’artista in uno stato di psychotrance assoluta può immaginare e realizzare, attraverso la tecnica istintiva e immediata del Free Sprinkling, un nuovo Universo, concepito a partire da un atomo, da un microcosmo in grado di espandersi all’improvviso e che tutto travolge attraverso un kromoexplosion d’amore al pari di un uragano senza pari di kromosensazioni e di emozioni, mai contenuto e che genererà altri vortici d’amore in crescita all’infinito.