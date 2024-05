La band post-punk belga Whispering Sons live a Milano

Il post-punk sperimentale del quintetto belga Whispering Sons arriva in Italia per una data unica il 12 maggio all’Arci Bellezza di Milano

Il post-punk sperimentale del quintetto belga Whispering Sons arriva in Italia per una data unica il 12 maggio all’Arci Bellezza di Milano. In questa occasione la band porterà dal vivo il nuovo disco The Great Calm, pubblicato il 23 febbraio, già anticipato dai singoli Cold City e The Talker. I biglietti per il concerto sono acquistabili su DICE.fm. L’ingresso è riservato ai possessori della tessera ARCI.

Dopo l’uscita di “Several Others“, la band ha iniziato a lavorare sul nuovo disco nel corso degli ultimi due anni, “The Creat Calm”. Questo terzo album in studio è meno cupo di “Several Others” e meno grandioso di “Image“. Tuttavia, l’identità dei Whispering Sons è sempre presente in ogni brano, poiché la band non si allontana mai troppo dall’energia più cruda che li contraddistingue fin dagli esordi.

Il quintetto belga Whispering Sons propone una oscura miscela di post-punk frenetico. La strumentazione propulsiva, unita alla profonda voce di Fenne Kuppens, crea una costante sensazione di disagio, elemento che da sempre fa parte della loro musica. Con le loro esibizioni energiche e coinvolgenti, quello della band si è saldamente affermato come un imperdibile spettacolo dal vivo.

WHISPERING SONS

12 MAGGIO 2024 – Arci Bellezza – Milano

Biglietti:

Posto Unico – € 15,00 + prev.

Acquistabili su DICE.fm

Ingresso riservato ai soci ARCI

Per info: www.virusconcerti.com