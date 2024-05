Gli Lvcrime online con un nuovo videoclip

Online su VEVO il video di “PMA”, il nuovo singolo dei LVCRIME prodotto da Exit Nine Studio e girato da Lorenzo Natuzzi al VOX Club di Nonantola (MO)

Fuori su VEVO il video di “PMA”, il nuovo singolo dei LVCRIME prodotto da Exit Nine Studio e girato da Lorenzo Natuzzi al VOX Club di Nonantola (MO) durante il Kaleidoscope festival.

Il brano realizzato in collaborazione con Positive è disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link https://lvcrime.lnk.to/pma . Il titolo è l’acronimo di “Positive mental attitude” e parla delle difficoltà che si possono avere nel gestire i propri sentimenti e della tendenza ad isolarsi che accomuna sempre più persone di una generazione, quella dei gen z, che conosce tutti i nomi dei pokemon ed è cresciuta con le live stream.

I LVCRIME si definiscono una “sad band” e il loro progetto parla a tutti quei quei ragazzi che si sentono lontani dai modelli di perfezione e dai canoni estetici dei tempi dei social media. Quei ragazzi che hanno contribuito alla “rivincita della cultura nerd” , lontani dai capi griffati e appuntamenti mondani, che hanno fatto della loro unicità un “super potere” in un mondo fatto di fumetti, gadget, videogame, action figure e live stream.

“Il video di PMA rappresenta ciò che ci piace fare di più: suonare assieme. Con questo non intendiamo solo il momento in cui siamo sul palco, ma anche tutte le gag e le sfacchinate che comportano raggiungere il luogo in cui suoniamo, i problemi tecnici e tutta una serie di cose che ci “costringono” a passare del tempo assieme, rafforzando il nostro legame come band e amici. Il brano è nato in studio con il nostro produttore dopo che ci ha fatto ascoltare 666 dei Notimefor, una band pop-punk dei primi anni 2010. Quella canzone ci ha preso talmente tanto che abbiamo deciso di citarla per tutto il ritornello, è stato come un colpo di fulmine”.

Il sound Pop-Punk, Easycore, si ispira alle band pop-punk dei primi anni ‘10 (A Day To Remember, Chunk! No, Captain Chunk, NOTIMEFOR).

“Abbiamo scelto di interpretare questo brano per parlare a tutte le persone della nostra generazione che vivono una situazione di disagio e piuttosto che affrontarla e parlarne, si chiudono in loro stessi”.

I LVCRIME sono un gruppo pop-punk di Bologna che si è formato nel 2022 con Aniello Giametta alla voce, Manuel Calisti al basso e Antonio Calabrese alla Chitarra; dopo alcuni live come turnista si unirà alla band anche Francesco Taglini alla batteria. Nel 2023, dopo essersi fatti conoscere con alcuni live, i LVCRIME registrano e pubblicano il loro primo singolo. Le influenze principali sono il revival pop-punk degli anni 2010 e la più moderna emo-trap, con questi presupposti la band ottiene suoni moderni e ritornelli orecchiabili, senza mai rinunciare alla carica tipica del genere. L’ultimo singolo “Veleno” viene inserto da Spotify nelle playlist editoriali “New Music Friday italia”, “Sangue Giovane”, “Fresh Finds Italia”, “Rock Italia”.