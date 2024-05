Elisabetta Sala nelle librerie con “La dispensa leggera”

Grazie all’esperienza di Elisabetta Sala, potete imparare a fare una spesa ragiona­ta, a risparmiare nella scelta dei prodotti e a cucinare in maniera variata e completa

Avete mai sperimentato quel momento di panico assoluto, quando, rientrando a casa per la pausa pranzo o dopo una lunga gior­nata di lavoro, non avete la più pallida idea di cosa preparare di buono, sano e veloce da mettere in tavola? Magari avete provato a risolvere la situazione con il menu settimanale, o vi siete immolati ai cibi pronti e in scatola, oppure placate l’ansia inzeppando dispense da cui pescare a caso (non di rado prodotti ormai scaduti) o stipando freezer mai grandi ab­bastanza. Per non parlare del momento che precede questo caos, quello della spesa, in cui, nonostante liste, programmi e strategie, tornate a casa con buste e bustoni di quello che poi non mettete in tavola. Se anche per voi è così, questo libro fa al caso vostro: grazie all’esperienza di Elisabetta, potete imparare a fare una spesa ragiona­ta, a risparmiare nella scelta dei prodotti e a cucinare in maniera variata e completa, la­sciando spazio alle necessità del momento e senza intasare frigorifero e dispensa.