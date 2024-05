David di Donatello, bookmaker sicuri: il film “C’è ancora domani” senza rivali

Sale l’attesa per i David di Donatello, bookmaker sicuri: “C’è ancora domani” pigliatutto, Garrone in pole su Rohrwacher per la miglior regia

Dopo il grandissimo successo ottenuto nei cinema italiani, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è il grande protagonista – con 19 nomination – dell’edizione dei David di Donatello 2024, in programma il prossimo venerdì 3 maggio negli studi di Cinecittà a Roma. C’è poca storia in quota per l’assegnazione del Miglior film: “C’è ancora domani” in netto vantaggio a 1,10 su Betflag e 1,12 su Planetwin365 nei confronti di “Io Capitano” di Matteo Garrone, primo inseguitore a 5 volte la posta secondo gli esperti Snai.

Il film campione d’incassi in Italia nel 2023 domina anche le categorie di Miglior attrice protagonista, con Paola Cortellesi offerta a 1,06 contro il 5 di Micaela Ramazzotti in “Felicità” e Miglior attrice non protagonista, categoria che vede un “derby” tra Emanuela Fanelli in pole a 1,20 su Romana Maggiora Vergano, proposta a 3, entrambe in scena nel film diretto dalla Cortellesi.

Più equilibrio invece per il Miglior attore: Valerio Mastandrea (“C’è ancora domani”), dato a 1,75, precede di poco Antonio Albanese (“Cento domeniche”), che oscilla tra 2 e 2,15 volte la posta. Cambia lo scenario invece per la Miglior Regia con gli analisti di Betflag che premiano Matteo Garrone e “Io Capitano” offerto a 1,35 , favorito su “La Chimera” di Alice Rohrwacher, a 3,50 e “Rapito” di Marco Bellocchio, terzo in lavagna a quota 6.