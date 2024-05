“Brucia tutte le mie lettere” è il nuovo libro di Alex Schulman

“Brucia tutte le mie lettere” di Alex Schulman è un romanzo su ciò che sarebbe potuto essere, ma anche sulla vita che si è realizzata

Svezia, estate del 1932. Karin, una giovane donna di ventiquattro anni, si innamora follemente di Olof, un promettente scrittore. Ma c’è un ostacolo insormontabile: Karin è già sposata con Sven Stolpe, un autore di grandissima fama ma dal carattere crudele e autoritario. La sua relazione con Olof scuote le fondamenta della sua vita, portandola a confrontarsi con la decisione più difficile: lasciare il marito per inseguire una nuova vita con l’uomo che ama.

Ottantasei anni dopo, Alex Schulman, autore affermato e padre di tre figli, si trova alle prese con una profonda e preoccupante rabbia interiore. Questo sentimento mina il rapporto con la sua famiglia, incutendo timore nei figli e creando una frattura sempre più profonda con la moglie. Durante una seduta di psicoterapia, Alex si rende conto che questa rabbia ha radici antiche e deriva principalmente da suo nonno Sven. Spaventato dall’idea di poter diventare simile a lui, e determinato a spezzare il ciclo di violenza familiare, inizia un viaggio emotivo alla ricerca di risposte.

Nel corso della sua indagine scopre la relazione segreta che sua nonna Karin aveva con Olof Lagercrantz, un legame intenso che ha influito profondamente sul destino della sua famiglia.

La scoperta di questa storia d’amore segreta riporta Alex a un momento cruciale della sua infanzia: nell’inverno del 1988, durante un innocente gioco a casa dei nonni, aveva trovato una pila di lettere che avevano scosso la sua famiglia per sempre. L’amore tra Karin e Olof non era finito nel 1932 come Sven aveva creduto a lungo? E cosa è successo davvero nel terribile incidente d’auto che era quasi costato la vita a Karin e Sven?

Brucia tutte le mie lettere è un romanzo su ciò che sarebbe potuto essere, ma anche sulla vita che si è realizzata. Attraverso tre linee temporali distinte, intrecciate con grande raffinatezza, Alex Schulman offre uno sguardo penetrante sulla complessità delle relazioni umane e sulla resilienza dell’amore.

Alex Schulman (1976) è nato a Skåne, nel sud della Svezia, ed è cresciuto a Stoccolma. Giornalista, blogger, conduttore televisivo e radiofonico ha prodotto anche diversi spettacoli teatrali. Dal 2012 dirige il podcast settimanale più popolare della Svezia, che conta diverse centinaia di migliaia di ascoltatori ogni settimana. Brucia tutte le mie lettere, pubblicato nel 2018, è diventato subito un bestseller, unanimemente elogiato da lettori e critici. Con il suo quinto libro, I sopravvissuti, venduto in trentatré Paesi e pubblicato con grande successo di critica in tutto il mondo (in Italia da Mondadori), Schulman ha fatto il suo grande debutto sulla scena letteraria internazionale dove è stato consacrato come una voce nuova e importante.