Billie Eilish sarà in Italia nel 2025: il concerto all’Unipol Arena l’8 giugno 2025

Billie Eilish in concerto in Italia: annunciato il tour nel 2025. Unica data italiana all’Unipol Arena di Bologna l’8 giugno 2025

Billie Eilish sceglie Bologna come unica data italiana del tour ‘Hit Me Hard and Soft’, che porterà l’artista in giro per l’Europa il prossimo anno. L’artista si esibirà live a Casalecchio di Reno, presso l‘Unipol Arena, l’8 giugno 2025. Il tour sarà l’occasione per presentare dal vivo il suo nuovo album, “Hit me hard and soft”, in uscita il 17 maggio.

BILLIE EILISH A BOLOGNA: INFO E BIGLIETTI

I biglietti per il concerto di Billie Eilish dell’8 giugno 2025 saranno in vendita da venerdì 3 maggio 2024 alle ore 12:00 su TicketOne, Live Nation e i rivenditori abituali.